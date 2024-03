Paoletti non torna indietro: "La Venere deve trasferirsi"

LERICI

"Due borgate a San Terenzo non ci stanno, non ci sono gli spazi: la Venere Azzurra deve venire via da San Terenzo, e lo dico nell’interesse della borgata e del movimento Palio". Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, è inamovibile. La riunione tra il Comune e il direttivo del Comitato delle Borgate per discutere del trasferimento forzato della Venere Azzurra, alla quale l’amministrazione concederebbe spazi nel Circolo della Vela Erix a Lerici. Un trasferimento che non piace alla borgata gialloblù, legata al borgo natio di San Terenzo. Un incontro che al momento non pare aver placato gli animi. "La riunione non sposta di un centimetro la decisione che ho preso, si procederà secondo quella che è la riorganizzazione proposta – spiega il sindaco Paoletti –. Attraverso il Circ olo Erix riusciamo a mettere a disposizione spazi ideali per continuare l’attività: i problemi logistici a San Terenzo sono evidenti a tutti, e io in qualità di sindaco mi devo occupare di problemi che le due borgate (Venere e San Terenzo; ndr) non riescono a risolvere da soli". Nel corso della riunione è emersa anche una soluzione alternativa a Santa Teresa, che oggi accoglie la borgata Tellaro: un’ipotesi remota – qualora la società tellarese accettasse – potrebbe essere quella di postare Tellaro a Lerici negli spazi messi a disposizione dal Circolo Erix, con la Venere Azzurra che a quel punto potrebbe essere trasferita a Santa Teresa. "Sto provando a dare alla Venere Azzurra la possibilità di proseguire le proprie attività nel migliore dei modi" rilancia Paoletti. Il presidente del Comitato delle Borgate, Massimo Gianello ha convocato per mercoledì i rappresentanti delle borgate di Venere Azzurra e San Terenzo. "Sono emerse soluzioni che vanno discusse – dice – Secondo me, se c’è la buona volontà delle due borgate si puo raggiungere un accordo senza andare allo scontro. Vediamo se si troverà un accordo, tutti però devono metterci la buona volontà"

Matteo Marcello