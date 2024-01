Pannolini, variazioni nella raccolta

Da lunedì 5 febbraio a Levanto sarà attivato, a cura di Acam Ambiente il servizio di raccolta domiciliare dei presìdi medico-sanitari. Questa tipologia di rifiuti attualmente può essere conferita nei contenitori appositi collocati nel centro del paese, oppure stoccata nel sacchetto per l’indifferenziata per il ritiro “porta a porta”. Questa modalità resterà praticabile, ma chi ha necessità di un conferimento più frequente (anziani e famiglie con bambini) potrà richiedere l’attivazione del ritiro a domicilio recandosi allo sportello informativo di piazza Cavour (aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13). All’utente sarà consegnato un contenitore nel quale potranno essere depositati pannolini, teli e salviette monouso. Il contenitore potrà essere esposto per il ritiro davanti a casa il lunedì, il mercoledì e il venerdì secondo gli orari previsti per le relative zone.