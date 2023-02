Palombari, l’anno del novantennale L’omaggio ai signori degli abissi

E’ un anno speciale il 2023 ed un giorno particolare è dopodomani, il 10 febbraio prossimo. E’ questo l’anno in cui i palombari della Marina Militare celebrano il novantennale dell’istituzione della categoria professionale nata nel 1933 nell’alveo della Regia Marina. Il 10 febbraio è il giorno dell’"imbascamento" degli ultimi operatori che assumono oneri e onori per svolgere l’impegnativo lavoro che vede nel mare il loro ambiente d’azione. Hanno superato la rigida selezione del corso svoltosi nella loro casa madre: Il Raggruppamento Subacquei ed Incursori "Teseo Tesei" del Varignano. Un anno e un evento che, oltrechè per la forza armata, sono motivi di celebrazione e orgoglio per la "Città dei palombari" quale è, dal 2006 – su proposta del compianto assessore Gianfranco Vecchio – Le Grazie. Per l’occasione il Cantiere della Memori – d’intesa con la Pro Loco e le associazioni Nave di Carta, Sommozzatori in congedo e Volo dell’arte - si fa vetrina di una mostra artistica e crocevia di un omaggio ai nuovi brevettati e a tutti gli operatori formati al Varignano, anche coloro che poi non hanno sviluppato la carriera militare ma hanno trovato nel borgo delle Grazie la loro base operativa, contribuendo all’economia, alla genesi e al mantenimento di tante famiglie.

Domani alle 16, nel piccolo museo del porto antico delle Grazie ’Armando Esperti’, la memoria di salda alla creatività con l’inaugurazione della mostra “Mare d’inchiostro” con le opere di Nicola Micali dedicate ai signori degli abissi e con l’incontro fra nuovi e vecchi palombari e discendenti degli avi. La storica dell’arte Daria Passaponti, intanto, così racconta l’artista.

"Se è il territorio a offrirci il mare, è a Nicola Micali che dobbiamo l’inchiostro. Artista messinese, ha sempre avuto uno stretto legame con il mare, ne sono testimoni i soggetti che hanno caratterizzato la sua più recente produzione artistica. Attraverso una linea poetica tesa a mettere al centro i valori più radicati di coloro che il mare lo vivono fino agli abissi, Micali ci prende per mano e ci accompagna nelle sue profondità creative. Lasciamoci guidare da un Virgilio coperto dallo scafandro, raggiungeremo una dimensione in cui i palombari si ritroveranno vicini alle loro esperienze, memorie o fantasie, popolate da mostri marini e dall’oscurità, rese impeccabilmente attraverso il viaggio del pennino e dell’inchiostro sulla carta invecchiata dal caffè". Intanto sulla pagina Facebook del Cantiere della Memoria, col concorso di testimonianze e foto provenienti dalle famiglie dei vecchi palombari delle Grazie, si sta sviluppando una narrazione aperta al contributo di tutti coloro che sono custodi di storie dei palombari. Il 10 la cerimonia istituzionale di "imbascamento" a Comsubin, su invito, presenti il Sottosegretario Matteo Perego di Cremnago e il Sottocapo di stato maggiore Giuseppe Berruti Bergotto.

Corrado Ricci