’Palmaria Sì’ negli scatti fotografici La sfida nel segno dell’ambiente

Una bella serata, cullati dal mare durante una minicrociera coronata da un meraviglioso tramonto, con sullo sfondo l’Isola Palmaria. Grande successo per il concorso fotografico ‘Palmaria Sì’, organizzato dal movimento PalmariaSiMasterplanNo. "Come in tutte le nostre iniziative – affermano i promotori – , oltre ad offrire un’esperienza piacevole che permettesse di ammirare la bellezza della Palmaria e del nostro mare, si sono susseguiti vari interventi, per raccontare l’attività del movimento e sensibilizzare sul futuro dell’isola, nel tentativo di proteggerla da uno snaturamento drastico ed irreversibile. Abbiamo avuto ancora una volta la prova tangibile di quanto sia intenso l’affetto che lega le persone a quest’isola e abbiamo visto con gioia l’interesse e la voglia di partecipare e collaborare per la sua protezione e tutela". Per questo ringraziano chi è stato presente all’iniziativa, in primis le fotografe e i fotografi che hanno partecipato a questo loro primo concorso fotografico e poi il Consorzio Navigazione Golfo dei Poeti, che ha consentito di navigare a bordo del mitico Albatros. "Un sincero grazie poi a tutto l’equipaggio e allo staff, in particolare Rudy ed Eleonora, preziosi aiuti e supporti e un grande ringraziamento a chi ha sponsorizzato l’evento, che ha contribuito alla perfetta realizzazione di questa serata: Coop Liguria, Birrificio del Golfo, The Spezziner, Riccardo Borghetti (che ha imbracciato la sua chitarra e cantato), Grotta dell’Artigiano di Porto Venere, Libreria Liberi Tutti - La Spezia, Ristorante I Pescatori - La Spezia, panificio Borghini, i Mitilanti (in particolare Marta, Filippo e Francesco) e Vini Poggianti". Ma veniamo ai vincitori delle tre categorie in gara e alle menzioni speciali.

A trionfare nella sezione Junior è stata Lisa Di Feo, seguita da Stella Braccesi e Sophia Ricci. Poi, tra gli amatori, primeggia Angelo Riente, seconda Anna Vaskova, terzo Pietro Sigali. Ed ecco i Professionisti, con il successo di Matteo Bertetto, sul secondo gradino del podio Sergio Pennisi e sul terzo Marco Bagnasco. Infine, le menzioni speciali a Alice Baronci, Gregorio Tommaseo e Giacomo Musetti. "Cogliamo l’occasione per anticipare che il 2° Concorso fotografico sarà a tema ‘Gente di Palmaria’ e quindi... preparatevi!".

Marco Magi