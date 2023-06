Palmaria, futuro senza fosse Imhoff Ma la nuova linea esclude il Pozzale

A ruota anche le utenze della Palmaria, attualmente dotate di fosse imhoff, potranno essere collegate alla nuova rete verso il depuratore degli Stagnoni. Facciamo il punto con Massimo Costa, col pensiero che va alle prospettive di carico future.

"Il progetto-fognature sull’isola Palmaria risale all’inizio degli anni 2000. Fu approvato dall’amministrazione comunale di allora e portato in approvazione in Conferenza dei servizi. Era pertanto tagliato sulle esigenze dell’epoca che, non prevedevano riconversioni urbanistiche ma, piuttosto il consolidamento dell’area a parco",

Zone servite?

"Carlo Alberto, Terrizzo, il seno del Terrizzo e Villa Podestà".

Pozzale e campeggio dell’Aeronautica esclusi...

"Il progetto del 2000 non prevedeva allacciamenti alla pubblica fognatura. Là continuerà la pratica delle fosse imhoff".

Nel corso degli anni esigenze e visioni sono variate...

"Il progetto potrebbe avere la necessità di subire rivisitazioni importanti, se ritenute necessarie, dal Comune. La condotta a mare è comunque dimensionata per servire, come punta di massimo carico, circa 1.000 abitanti. La ritengo sufficiente per fronteggiare i futuri carichi".

Costi sostenuti per linea e impianti?

"Ottocentomila euro circa"

Che dire sugli allacciamenti?

"Con ogni probabilità alcune utenze o gruppi di utenze si dovranno dotare di impianti di sollevamento autonomi, perché posizionati ad una quota altimetrica più bassa della fognatura, mentre, in altri casi, l’allacciamento sarà piuttosto lungo per arrivare alla rete realizzata".