Palmaria, chiamata allo sbarco Ansia da grandi manovre sull’isola E gli ecologisti tornano a mobilitarsi

Chiamata allo sbarco alla Palmaria per fare le pulci all’intervento privato a Carlo Alberto, rilanciare la battaglia a tutela dell’assetto naturalistico e della fruibilità pubblica dell’isola.

L’iniziativa muove dal Comitato "Palmaria sì, Masterplan no" in rete con Legambiente, Posidonia e il gruppo Frastaglio. L’appuntamento è per le 11,15 alla passeggiata Morin per salire a bordo di un traghetto (il ritorno è previsto alle 17,30).

La decisione della mobilitazione è maturata dopo i rilievi lanciati – a mezzo social, con ripresa video – dal sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani per contestare la narrazione ambientalista e ribadire la legittimità delle opere in area privata previste dagli strumenti urbanistici già dal 2002.

"Questa è l’ennesima strumentalizzazione politica, volta a confondere, più che ad informare, i cittadini in un momento così delicato come quello della campagna elettorale. Non cascateci!" ha scritto il primo cittadino.

Ne è seguita la replica del Comitato: "Anche se questo progetto non fa parte del Masterplan, non è che un antipasto di quello che sarà il futuro dell’isola, secondo la visione di un’amministrazione che (a quasi un mese dalla sua scadenza) ha appena messo all’asta più di una decina di immobili, tra cui Villa Smith e la ex casermetta, confermando come il patrimonio pubblico abbia valore solo in quanto c’è un imprenditore ad acquistarlo".

Legambiente e Posidonia puntualizzano sul progetto dello stabilimento balneare all’ombra della cava Carlo Alberto: "La società proponente Palmaria Experience s.r.l. invece di presentare istanza per l’avvio del P.U.O. ha chiesto un “Permesso di Costruire convenzionato”, sfruttando i “Margini di flessibilità” previsti dal PUC; e la Giunta Comunale, invece di approfittare del PUO per approfondire un tema “ereditato” dal vecchio PUC, ha deliberato a favore, compresa la “realizzazione di piscine all’interno del procedimento di rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato”; quindi le prime piscine private in Palmaria sono state assentite “aggirando” una procedura prevista dal vecchio PUC (il PUO), che pareva ovviamente cautelativa. Tutta la Conferenza dei Servizi per l’analisi del progetto a cura degli enti interessati (tra cui anche la Soprintendenza) si è svolta all’oscuro dal pubblico; ci siamo sentiti lesi nel nostro diritto di portatori di interessi pubblici". Sulla vicenda, ricordiamo, prende il ricorso al Tar degli ambientalisti che eccepiscono il mancato passaggio in consiglio comunale della valutazione dell’esercizio di prelazione della vendita dell’ex cava effettuato invece dalla giunta.

Corrado Ricci