Pallavolo Futura di prepotenza con la Vdm Steel

Pallavolo Futura

3

Vdm Steel

0

(25-14 / 25-10 / 25-12)

PALLAVOLO FUTURA CEPARANA: Bandiera, Corallo, Franceschini, Fregoso, Fuggetti, Lambruschi, Mangora, Steni libero. All. Senesi

VDM LA SPEZIA STEEL: Alderete, Ballerini, Cariulo F., Fontona, Franciosi, Garfagnini, Girelli, Moracci, Rossini S., Venosa, liberi Rossini G. e Cariulo L. All. Pala

Arbitri: Barcellone e Cavicchi

Ceparana – Vittoria schiacciante della Pallavolo Futura che si impone nel derby contro la Vdm La Spezia Steel nell’8° turno di Serie D maschile. "A parte l’iniziale break di 6-1 a favore degli ospiti - spiega il coach dei ceparanese Senesi - la sfida non è mai stata messa in discussione. Parziali così bassi evidenziano, non il demerito dei nostri avversari, ma piuttosto l’ottima prova dei miei ragazzi, con una battuta incisiva e un’efficace fase di difesa e contrattacco. Andremo alla pausa, entrando ufficialmente in zona play-off".

Ilaria Gallione