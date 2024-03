Palla ovale alla ricerca di spazi. Un campo da rugby a Vallegrande: "Ecco dove possiamo realizzarlo"

Togliere le reti dalle porte, inserire i pesanti pali delle H da rugby e poi smontarli a fine partita, perché i match calcistici si possano svolgere, è solo uno dei problemi. Dopo le ennesime lamentele che si rinnovano ad ogni incontro casalingo di rugby al ‘Pieroni’ della Pieve, la Dr Ferroviaria Spezia potrebbe avere, in un futuro non lontanissimo, un proprio terreno di gioco esclusivo. Ma andiamo per ordine. Sabato mattina, in occasione del Raggruppamento dei mini rugbysti della Under 8 e Under 10 (con 6 team), il sindaco Pierluigi Peracchini ha effettuato una visita ‘a sorpresa’ al campo. "Una visita informale e breve – affermano dalla Dr Ferroviaria – Il primo cittadino si è mescolato alle centinaia di persone, piccoli atleti, mamme, papà e nonni. La nostra società non era stata informata di questa visita e quindi i dirigenti del club presenti al campo, peraltro impegnati nell’organizzazione della manifestazione, non hanno potuto fare gli adeguati onori di casa".

Anche il presidente del club, Giuseppe Sturlese, stava dando una mano ad allestire il campo di gioco. "Sono stato avvisato troppo tardi della presenza del sindaco – dichiara Sturlese – e mi è dispiaciuto non poter fare quattro chiacchiere con lui. Mi risulta però che alcuni genitori dei nostri piccoli atleti abbiano avuto l’occasione di parlargli delle necessità del movimento rugbystico spezzino, per il quale ormai l’impianto della Pieve risulta essere insufficiente ed inadeguato". Parliamo di 150 atleti, di cui 40 Senior e poi tutte le giovanili dall’Under 6 all’Under 18 (oltre a 30 dirigenti). "Il nostro primo cittadino non si è sottratto al confronto con mamme e papà. Ha ascoltato e cortesemente risposto alle domande, dichiarando l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale di dare finalmente una casa al rugby e che è in corso una trattativa con Enel per ottenere uno spazio in un’area dismessa, già individuata, per la realizzazione di un centro sportivo nel quale farà bella mostra di sé un ‘nuovo e fiammante’ campo, esclusivamente dedicato alla disciplina del rugby". Sturlese auspica che si passi finalmente ai fatti. "In questo 2024 il sodalizio rugbystico spezzino compirà 30 anni e da almeno 20 sono stati tanti i sindaci e gli assessori allo Sport, che nel tempo si sono avvicendati, a provare a risolvere il problema senza mai riuscire nell’intento".

Nell’attesa del ‘nuovo’ campo, il Rugby Spezia ha rappresentato all’assessore dello Sport Marco Frascatore ed alla Attiva SportUtility, che ha in concessione l’impianto, l’elenco di tutte le problematiche irrisolte da oltre un decennio: mancanza di spazio per gestire gli aspetti sociali come il ‘terzo tempo’, fasce orarie e tempi di utilizzo del campo in occasione dell’alternanza tra gare di rugby e partite di calcio e soprattutto il problema del montaggio e smontaggio dei pali da rugby in occasione di allenamenti e match. "Compito del quale sia il Comune che il gestore, fino ad ora, non hanno ritenuto doversi fare carico. Sono comunque in corso ‘colloqui’ tra le parti per trovare una soluzione. In questo caso la soluzione dovrebbe essere semplice – conclude Sturlese – , basterebbe infatti solo fare chiarezza sulla competenza, ma come si dice ‘In Italia’ sapere ‘a chi’ compete ‘cosa’, è una faccenda molto complicata".

Marco Magi