Palio, sos dalla borgata di Tellaro "Abbiamo bisogno di una struttura O stopperemo l’attività remiera"

Una stagione amara, e non solo per il risultato sportivo maturato domenica nelle acque della Morin. I problemi con cui la borgata di Tellaro è costretta a fare i conti ormai da mesi sono tali da pregiudicare gli aspetti sportivi e aprire riflessioni sul futuro dell’attività remiera. Tutto ruota attorno alla scuola di vela di Santa Teresa, struttura che lo scorso febbraio è stata affidata in via temporanea dal Comune di Lerici dopo che l’azienda che ne deteneva la gestione ha deciso di abbandonare l’impianto. Un’area che per la borgata Tellaro rappresenta l’avamposto per lo svolgimento della propria attività remiera, ma le cui strutture da mesi sono precluse.

"Passato il Palio, l’amarezza non riguarda solo il lato sportivo ma anche la situazione che ci siamo trovati ad affrontare da alcuni mesi a questa parte. Difficoltà infrastrutturali che, se non risolte, rischiano di pregiudicare la nostra attività sportiva" afferma senza mezzi termini Christian Botticchio, presidente dell’Unione sportiva Tellaro-Borgata marinara Battistelli, che fa risuonare un campanello d’allarme per una situazione che dovrà essere necessariamente risolta in queste settimane, prima dell’avvio della nuova stagione remiera. "Questo è sicuramente un nodo da risolvere prima di programmare la nuova stagione e di definire gli equipaggi – dice il presidente –. A Santa Teresa siamo ospitati dalla scuola di vela, che però al momento, per diverse ragioni, non ci mette a disposizione le docce, l’acqua corrente e l’energia elettrica per gli usi legati alla nostra attività. Da tempo si parla di un bando per la gestione della struttura, che però non è ancora stato pubblicato. Il nostro auspicio è che il Comune intervenga per risolvere la situazione, quest’anno ci siamo trovati a stagione inoltrata a confrontarci con queste difficoltà, ma in vista della prossima stagione, se non avremo una struttura dignitosa per ospitare i vogatori, gli allenatori e lo staff, non potremo partire con la stagione". Una situazione, insomma, che rischia di danneggiare la borgata, una piccola realtà che, nonostante le molte difficoltà, ogni anno onora la manifestazione remiera. "Una vicenda che ci penalizza tantissimo. Nei mesi scorsi sono arrivate promesse dal Comune e dal Comitato delle Borgate, che però non si sono ancora concretizzate, e tutto ciò rischia di metterci nelle condizioni di dover scegliere se continuare o meno con l’attività. Non chiediamo l’impossibile: una doccia per i ragazzi, uno spogliatoio dove poter attaccare una stufetta, un’area dove in caso di necessità sia possibile fare manutenzione o lavare la barca. Tutte cose che sembrerebbero banali, ma che noi non abbiamo".

Matteo Marcello