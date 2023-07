Palio, non solo voga "La chiave identitaria per spalancare le porte all’economia del mare"

LA SPEZIA

Non solo un bel vedere a fior di mare. Ma il risultato, spettacolare, di una storia che viene da lontano ed è proiettata al futuro con i valori che racchiude: identità, ingegno, agonismo, senso di appartenenza alla comunità ...solo per citarne alcuni.

Così il Palio del Golfo sulle cui implicazioni culturali, ma anche economiche, offre spunti di riflessione il direttore della Cna Angelo Matellini.

"Valorizzare il Palio del Golfo vuole dire testimoniare al mondo l’unicità del nostro essere città di mare che fa della sua storia e del mix delle sue attività declinate alla risorsa le forze trainanti. Il Palio è, per certi versi, un motore, ideale e reale . Ottima l’iniziativa de La Nazione: non solo una celebrazione ma un’operazione strategica col pensiero che, abbracciando il passato, si allunga alle nuove generazioni" dice il dirigente dell’organizzazione di categoria degli artigiani, rimarcando una circostanza legata alla realtà fatta di mani sapienti: "Le barche da Palio, la loro evoluzione costruttiva nella tradizione, sono lo specchio del processo che presiede a tutte le attività artigianali che hanno perno sulla manualità, sulla tecnica: fare tesoro dell’esperienza, sperimentare nuove soluzioni, definire le stesse. Un solo esempio: dalle barche vecchio stile con le ordinate attorno alle quali si applicava il fasciame, al fasciame in lamellare attorno allo stampo. Un aspetto, quello dell’evoluzione tecnica, che meriterebbe di essere studiato e valorizzato sulla rotta del centenario".

Come?

"Potrebbe essere il Campus universitario spezzino, con i suoi giovani talenti e i loro maestri, a cimentarsi in ricerche che consoliderebbero l’apprezzato lavoro già svolto nell’ambito delle stazzature".

Che fare, come organizzazione di categoria, per valorizzare l’aspetto artigianale del Palio, che passa anche dall’allestimento dei carri per la stilata?

"Possiamo pensarci. Sicuramente censire gli attuali costruttori di barche da Palio, maestri d’ascia e non solo e promuovere la visibilità del loro lavoro, del loro ingegno che poi è aperto ad interventi ben al di là della costruzione degli scafi in legno, pensiamo agli interni degli yacht. L’economia del mare del resto è figlia anche del Palio e può trovare in esso nuovi impulsi…”.

Alla domanda di professioni nautiche sembra non corrisponde l’offerta di giovani motivati e preparati, quando meno sul piano dei numeri. Ha notizia dei recenti colloqui del Centro per l’Impiego per gli inserimenti professionali?

"Secondo le mie info non bene: solo 72 giovani si sono presentati a fronte di 133 possibilità sul piano dei posti posti di lavoro"

Grosse opportunità per i giovani, in essere e divenire, ancora non adeguatamente colte...

"Sì. Ma possono essere alimentate dalla cultura del mare di cui è espressione il Palio, che merita di essere oggetto di conoscenza anche a scuola".

Come?

"Con progetti mirati di avvicinamento dei bambini alla storia della manifestazione e quindi del territorio e alle tutte le sue declinazioni col mare, come la pesca e la mitilicoltura: non dimentichiamoci che le prime sfide remiere sono nate nell’ambiente dei muscolai...".

Altre idee sulla rotta del centenario?

"Intanto un metodo di lavoro: fare rete e puntare alto. Bene l’iniziativa finalizzata alla diretta televisiva del Palio allo scoccare del secolo ma si può fare di più, anche in considerazione dell’esistenza del nuovo Ministero del Mare che nella sua mission ha proprio quella di coordinare le politiche con un occhio di riguardo alla cultura, alla memoria, volani dell’economia".

Corrado Ricci