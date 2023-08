Palio del Golfo tra 'Notte Blu', divieti per l'alcol e la rivoluzione della viabilità

La Spezia, 3 agosto 2023 – Tutto pronto per il 98° Palio del Golfo che sarà arricchito con varie occasioni di intrattenimento collaterale come la 'Notte Blu', in programma sabato 5 agosto. Per ampliare ulteriormente l’offerta il sindaco ha emesso un’ordinanza con la quale i titolari di pubblico esercizio potranno organizzare eventi musicali nei propri locali, sia all’interno che nei relativi dehor, dalle 18 del 5 agosto all'1 di domenica 6 agosto. Proprio domenica, lo ricordiamo, si svolgerà la disfida remiera con il clou alle 19.30, per la gara Senior.

Tempo di far festa al sabato sera, ma senza esagerare. Stesso discorso anche il giorno della competizione ed infatti ecco i divieti definiti dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, coi contenuti dell’ordinanza firmata dal prefetto Maria Luisa Inversini: sarà vietato somministrare e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, altre bevande o generi alimentari in contenitori di vetro o metallo dalle 14 del 6 agosto alle 2 del 7 agosto nell’area che va da viale Italia (nel tratto compreso tra via Persio e via Campanella), Banchina Revel, Passeggiata Morin, Largo Fiorillo, Molo Italia, Porto Mirabello e Calata Paita. Sempre in quest’arco temporale, gli spettatori non potranno accedere all’area, portando con sé contenitori di vetro o metallo, nonché botti e petardi di ogni genere.

Ecco l’ordinanza

All’incontro, presieduto dal prefetto, erano presenti, oltre al questore ed al comandante provinciale dei carabinieri e del vicecomandante della guardia di finanza, l’assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, il direttore del servizio 118, un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco nonché rappresentanti della capitaneria di porto e dell’Autorità di sistema del Mar Ligure orientale.

Restano, comunque, in vigore i divieti più restrittivi contenuti nell’ordinanza sindacale del 4 luglio scorso diretta al contrasto dell’abuso di alcool, nonché alla dispersione di contenitori di vetro e metallo nelle zone già ricomprese da quest’ultimo provvedimento nelle fasce orarie ivi indicate.