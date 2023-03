Palio del Golfo, prima gara dell’anno Si riparte dal Trofeo di San Giuseppe

Prima gara dell’anno per gli armi del Palio del Golfo. Domani mattina, le borgate torneranno in acqua per contendersi la ventunesima edizione del Trofeo di San Giuseppe. Le gare avranno inizio alle 10.30 e saranno gli equipaggi junior i primi a sfidarsi. Alle 11.15 scenderanno in acqua gli armi femminili, per concludere con la gara senior prevista alle 12. Il campo di gara è stato allestito parallelamente a Passeggiata Morin, la partenza e l’arrivo delle imbarcazioni avverrà quindi dal lato del Molo Italia: saranno dunque tre gare particolari, con più giri di boa – tre per donne e junior, cinque per i senior –, in quanto le vasche saranno più corte. Al termine delle gare, la tradizionale premiazione sarà sostituita dalla consegna, a tutti i vogatori e timonieri, delle uova di Pasqua dell’Ail, per sostenere la ricerca e la cura contro le leucemie, i linfomi e il mieloma: come già accaduto in passato, gli organizzatori (il Trofeo è organizzato sotto l’egida del Comitato delle Borgate e del Settore di attività Canottaggio; ndr) hanno deciso di legare il trofeo a iniziative solidali e di beneficenza. "Sono passati ventuno anni dalla prima edizione del Trofeo di San Giuseppe, diventato ormai tradizione – afferma il presidente del Comitato delle Borgate, Massimo Gianello –. Gli equipaggi avranno modo di confrontarsi in questo appuntamento che precede l’apertura della stagione remiera, che avrà inizio il 14 maggio".

"Con il Trofeo di San Giuseppe ricomincia la stagione del Palio del Golfo. Un’edizione che rappresenta una tappa di avvicinamento ai cent’anni di questa manifestazione – sostiene il vicesindaco e assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia – Il nostro supporto è totale, e sono convinta che sarà una stagione ricca di appuntamenti e grandi sorprese. Il Palio del Golfo rappresenta per noi un pezzo di storia della città". "Il Trofeo di San Giuseppe è un must della primavera e sancisce per il Santo Patrono un altro importante appuntamento sia per le festività sia per il mondo del Palio – aggiunge il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – un ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno e che prepara al Palio del Golfo di agosto".