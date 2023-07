Palio del Golfo: dal 22 luglio, per 13 giorni, in regalo le schede con 'QN-La Nazione'

La Spezia, 21 luglio 2023 – Tutto pronto per la distribuzione delle schede dedicate alle borgate del Palio del Golfo, realizzate da ’QN-La Nazione’ per i propri lettori. La prima tappa, sabato 22 luglio, sarà dedicata alla borgata di Porto Venere, per proseguire poi tutti i giorni seguendo la linea di costa del Golfo.

E sarà così possibile collezionare questo prodotto realizzato da Qn La Nazione in collaborazione con il Comitato delle borgate e con il sostegno di Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress. Un prodotto originale creato per approfondire la storia e far conoscere gli equipaggi che parteciperanno alla 98ª edizione della disfida: le schede saranno consegnate in regalo esclusivamente a chi acquisterà la copia del quotidiano a cui sono allegate.

Parliamo di 13 cartelle in formato 30x21, stampate a colori su carta opaca, confezionate per ospitare la storia, le foto e gli equipaggi senior, femminili e junior che prenderanno parte al Palio che si disputerà la prima domenica di agosto.

Un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione delle borgate marinare, dove storie, aneddoti e curiosità di ogni associazione saranno arricchite da immagini dell’immenso archivio dello storico reporter de La Nazione di Spezia Mauro Frascatore e della figlia Alexia.