Palio, braccio di ferro sugli spazi. Il sindaco non ci sta e rilancia: "Sosteniamo tutte le borgate"

"Non comprendo i motivi della protesta e neppure perchè la borgata non voglia trasferirsi, ma mi limito a ricordare a tutti che la Venere Azzurra era praticamente morta, e che solo grazie al mio interessamento è stato possibile salvarla". Non usa mezzi termini il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, nel rispondere al duro affondo lanciato pochi giorni fa dalla borgata Venere Azzurra contro la decisione del Comune di spostare tutta la logistica dalla marina di San Terenzo al Circolo Velico Erix di Lerici. Un tema caldo, che sarà discusso la settimana prossima in una riunione del Comitato delle Borgate, e sul quale Paoletti risponde nel merito. "Tutto nasce da una constatazione, cioè che due borgate alla marina di San Terenzo non ci stanno materialmente. Si è venuta a creare una situazione in cui le borgate di San Terenzo e Venere Azzurra si schiacciano vicendevolmente i piedi: così è intervenuto il Comune, che senza favoritismi vuole mettere in condizione tutte le cinque borgate del territorio di fare attività" dice il sindaco, che rimarca anche come "la sistemazione logistica garantita alla Venere Azzurra non ce l’ha nessuno: attraverso l’accordo con il circolo velico, la borgata potrà utilizzare gli spogliatoi, mettere le barche da Palio al coperto e mettere in banchina i barchini d’appoggio. Il mio intervento – ribadisce Paoletti – non è stato da borgataro, ma da sindaco che vuole cercare di risolvere una situazione che si sta trascinando da tempo, evitando conflitti tra le borgate. E che non vengano a darmi lezioni di storia sul Palio: la borgata della Venere nacque in seno all’Arci San Terenzo, che oggi non esiste più. La borgata ha rischiato di scomparire, ma è rinata grazie alla Lega Navale di Lerici. Il tempo va avanti, e la Venere non è più quella nata con l’Arci". Dal primo cittadino lericino anche una rivendicazione circa l’impegno a favore di tutte le cinque borgate del territorio. "Ci stiamo occupando di dare spazi idonei al Tellaro, stiamo dialogando colLerici e abbiamo dato un contributo al Muggiano per la realizzazione di nuove strutture. Siamo l’unica amministrazione che mette a disposizione un locale per permettere ai maestri d’ascia di realizzare le barche da Palio. Il nostro interessamento è per tutte le borgate: che si venga a farmi lezione di tradizione del Palio è quantomeno paradossale".

Matteo Marcello