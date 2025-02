Palio, approvato il programma del centenario. A Ibg l’organizzazione di concerti ed eventi

Non solo lo spettacolo dei vogatori pronti a dare battaglia in mare a colpi di remo per entrare nella storia. La centesima edizione del Palio del Golfo sarà molto di più, almeno negli intendimenti messi nero su bianco ieri dalla giunta del Comune della Spezia. Palazzo civico vuole fare le cose in grande, e ieri – come peraltro già annunciato da La Nazione lo scorso 4 gennaio – ha affidato a Italian Blue Growth, la società guidata da Cristiana Pagni, specializzata nell’organizzazione di eventi e iniziative in ambito nazionale e internazionale – le chiavi dell’organizzazione degli eventi collaterali pensati per valorizzare la cultura e le tradizioni del mare e del Mediterraneo, che affiancheranno gli eventi tradizionali e storici della disfida remiera. La giunta guidata dal sindaco Pierluigi Peracchini non solo ha confermato il contributo di 120mila euro al Comitato delle Borgate per l’organizzazione delle attività classiche che caratterizzeranno il primo week end di agosto, ma ha messo sul piatto altri 168.360 iva compresa a favore della società della Pagni, per l’attuazione del programma di eventi presentato da Italian Blue Growth. ’Pal100!’, il cui logo da alcune settimane ha cominciato a girare sui social, sarà il nome del contenitore che prevede una pluralità di eventi: uno spettacolo di luci, acqua e musica; un’esibizione-concerto live nello spazio acqueo di fronte alla Passeggiata Morin, l’organizzazione di dj set, spettacoli e concerti diffusi in città, la realizzazione di una mostra d’arte a tema su mare ambiente e tradizione della città e del golfo. Non solo: agli atti anche l’organizzazione di una mostra fotografica rappresentativa della città e del Palio; la realizzazione di un panel di laboratori dedicati ai bambini a tema mare. Ulteriori eventi e iniziative potranno essere ideate e realizzate sulla base del supporto di eventuali sponsor: sarà compito della Ibg procacciare ulteriori fondi per contribuire alla realizzazione di altri eventi. "Siamo a un passo dal centenario del Palio del Golfo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – un’edizione straordinaria, ricca di eventi magnifici che non solo celebreranno le nostre antiche tradizioni marinare, ma le renderanno protagoniste nel panorama internazionale. Il Palio del Golfo rappresenta il cuore pulsante della nostra identità. Quest’anno, più che mai, ci connetteremo con le tradizioni dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, creando un’edizione capace di guardare oltre i confini nazionali, per una città che sta facendo della cultura ad altissimo livello il proprio fiore all’occhiello. Il Palio del Golfo è una tradizione che ci scorre nelle vene, un appuntamento irrinunciabile per le 13 borgate, un momento di festa che ogni anno, con immenso orgoglio, gli spezzini vivono per celebrare il legame indissolubile con il mare e con una storia che non smette mai di emozionare".

"Sono onorata – ha dichiarato l’assessore al Palio del Golfo, Maria Grazia Frijia - di poter contribuire all’organizzazione della centesima edizione del Palio del Golfo. Celebreremo non solo la competizione sportiva, ma anche la cultura e la storia che rendono unico il nostro territorio. Il programma di eventi collaterali che abbiamo pianificato mira a coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, creando momenti di condivisione e di festa che resteranno nei cuori di tutti i partecipanti".

Matteo Marcello