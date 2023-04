Paleofestival e Museo di Luni tra laboratori e realtà virtuale

"Un viaggio nel tempo per i bambini e le loro famiglie". Il sindaco Pierluigi Peracchini presenta così la sedicesima edizione del ‘Paleofestival’, la kermesse – organizzata da Donatella Alessi e Edoardo Ratti – dedicata all’archeologia sperimentale divulgativa sul Mondo Antico, che si terrà al Castello San Giorgio nelle giornate del 13 e il 14 maggio. In concomitanza con i Kid’s Pass day, i giardini, la terrazza e tutti gli spazi del castello si trasformeranno in un grande parco archeologico urbano, dove saranno creati dei punti interattivi condotti da archeologi sperimentalisti, archeotecnici, personale didattico dei musei e di parchi archeologici e sperimentatori per divulgare, con giochi e laboratori, gli usi e i costumi della Preistoria e delle antiche civiltà. Anche quest’anno si potrà assistere a dimostrazioni di attività della Preistoria e della Protostoria, quali l’accensione del fuoco, la fusione dei metalli per realizzare spade e strumenti da lavoro e alla lavorazione di vasi al tornio greco-romano. Tra le novità, grazie alla tecnologia, la visita virtuale alla tomba di Tutankhamon con un visore di realtà aumentata. Poi, con la collaborazione con il Museo delle Palafitte del lago di Ledro, sarà proposto un laboratorio eccezionale che permetterà a 80 bambini di realizzare una propria palafitta da portare a casa, mentre la giornata di sabato si concluderà con un evento che viene proposto per la prima volta, ovvero la lotta fra gladiatori. Sarà inoltre possibile, grazie al Museo di Luni, visitare le botteghe lunensi e partecipare ai laboratori. Altre esperienze riguarderanno l’utilizzo delle armi da getto per la caccia, il laboratorio di pittura paleolitica, la decorazione delle borse con le pintaderas neolitiche, la lavorazione della steatite con il trapano neolitico per creare monili, la realizzazione di vasi degli antichi Liguri con l’argilla, la decorazione corporale con i tatuaggi con motivi celtici e la creazione di amuleti dell’antico Egitto. Molti sono poi i laboratori di età romana, quali la realizzazione di profumi e i giochi da tavolo. Infine si impareranno i mestieri dell’archeologo e dell’archeozoologo. Anche quest’anno saranno inseriti laboratori per adulti che potranno finalmente divertirsi da soli o con i loro bambini. La prevendita è attiva al Museo del Castello: info 0187 751142 o a [email protected] .

Marco Magi