’Paleofestival’ dedicato ai più piccoli

Al via oggi la 16ª edizione del Paleofestival, il festival dell’archeologia sperimentale divulgativa sul Mondo Antico dedicato ai bambini e non solo, che si terrà al Castello San Giorgio della Spezia anche domani, sempre con inizio alle 15. In concomitanza con i Kid’s Pass day i giardini, la terrazza e tutti gli spazi del Castello si trasformeranno in un grande parco archeologico urbano dove saranno creati dei punti interattivi condotti da archeologi sperimentalisti, archeotecnici, personale didattico dei musei e di parchi archeologici e sperimentatori per divulgare, con giochi e laboratori, gli usi e i costumi della Preistoria e delle antiche civiltà. Attraverso attività ludiche, interattive e spettacoli da vivere in prima persona, il Paleofestival divulga le sperimentazioni archeologiche insegnando a bambini ed adulti a manipolare la materia per produrre gli strumenti e utensili della preistoria. È consigliato per tutti i partecipanti scegliere e prenotarsi per le attività programmate per la giornata. Ingresso 5 euro a bambino, accompagnatori gratuito (biglietto per due giorni a 8 euro). L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Info: 0187 751142 o all’e-mail [email protected]