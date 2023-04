Paladini dell’integrazione Il passaporto per l’umanità ’naviga’ con gli studenti per il museo delle migrazioni

Solo studiando il fenomeno dell’emigrazione dall’inizio del mondo ai giorni nostri possono maturare consapevolezze: la gente in fuga dalla guerra, dalle violenza, dalle tribolazioni alla ricerca di un futuro migliore c’è sempre stata e sempre ci sarà, ora spinta anche dai cambiamenti climatici; l’integrazione, ancor prima che una sfida, deve risolversi in un processo virtuoso, capace di generare bene, di arricchire l’umanità.

Con questi obiettivi di conoscenza e solidarietà è arrivato al suo momento clou il progetto "Storie Sconfinate" che muove da una rete di istituti del levante ligure con cuore pulsante alla Spezia. E’ quello che ’batte’ all’istituto Capellini-Sauro e che, attraverso la goletta Oloferne dell’associazione La Nave di Carta, ha mosso sulla rotta di Genova una delegazione di studenti per consegnare al Museo dell’Emigrazione il frutto di una ricerca. Quest’ultima ha, fra l’altro, ripercorso gli itinerari di arrivo a scuola di diversi studenti con storie di migrazione alle spalle, personali o di famiglia. Il frutto è il "Passaporto per l’umanità": un libretto da confezionare inanellando parole chiave e disegni ad essi connessi per spiegare come l’evoluzione dell’umanità è conseguenza dell’accoglienza.

Ieri la partenza dell’Oloferne dal Molo Italia. A salutare i ragazzi e a plaudire le insegnanti della cabina di regia c’erano il dirigente del Capellini-Chiodo Antonio Fini, il prefetto Maria Luisa Inversini, il comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Ducci, il direttore della Caritas don Luca Palei. A fare da festosa cornice i ragazzi del liceo musicale Cardarelli, diretti da Lorenzo Cimino. Con la loro musica hanno accompagnato le parole del "Passaporto dell’Umanità" scelte e illustrate dai bambini e dalle bambine della scuola primaria Revere, Istituto comprensivo Don Milani della Spezia, della Scuola Primaria Da Verrazzano di Nervi, della Scuola primaria Marconi di Rapallo – Zoagli.

Così la presentazione del lavoro corale: "Le popolazioni umane migrano, per necessità o per scelta, da milioni di anni, è così che ci siamo evoluti. Ogni essere umano ha diritto di migrare verso la sua meta e il diritto di restare dove decide di vivere la sua esistenza, in pace, in sicurezza e libertà. Nessuna persona dovrebbe essere costretta a fuggire da dove è nata o respinta da dove ha scelto di vivere. C’è chi si sposta per fame, chi per fuggire alla guerra o alle violenze, chi per trovare un lavoro e chi per mettersi al riparo dai pericoli ambientali. Un mondo senza muri è possibile: basterebbe riconoscere a tutti il diritto di migrare e fare in modo che questo sia rispettato non solo nei paesi ricchi o del Nord del mondo, dove in genere il diritto alla mobilità delle persone viene riconosciuto e difeso, ma anche negli altri paesi, quelli del Sud, quelli a elevata pressione migratoria e quelli in guerra".

Poi la spiegazione del "Passaporto per l’Umanità: "Lo abbiamo creato per identificarci come cittadini globali, appellarci all’umanità di tutte le persone e mostrare il nostro desiderio di accoglienza. Mettersi nei panni dell’altro è una delle idee chiave della civiltà e il primo e più importante passaporto è quello della nostra umanità". Un Passaporto dove al posto di timbri e confini, ci sono parole, storie, persone. Le parole, corredate da disegni, citazioni e contenuti elaborati in classe sono tante. Eccole: desideri, sguardo, compassione, dono, commozione, abito, cuore, ricordo, bagaglio, mare, libertà, lavoro, ponte, vita, edera, casa, sogno, impronte, orme, nave, verità, sensibilità, tenacia, bisogno e speranza.

Un gran lavoro quello svolto dai ragazzi con la guida delle insegnanti Chiara Milano, Stefania Pironi, Francesca Ferrari e del collega Francesco Robbiano. Un lavoro che si è saldato ad altre due produzioni didattiche, con l’impegno in prima linea delle profe Lorena Caselli e Giulia Castiglioni: un podcast, pubblicato su Youtube, con le storie di emigrazione di alcuni studenti del Capellini-Sauro e l’eco-istallazione "Radici", realizzata con materiale riciclato, a cura delle terze A e B Meccanici Meccatronici.

Nella composizione con pannelli movibili, strutturalmente approntata da Danilo Bruni, si collocano gli autoritratti effettuati con la guida della fotografa Francesca Remorini e le foto tratte dagli album di famiglia che raccontato origini e percorsi esistenziali degli studenti.

Podcast e installazione hanno fatto da cornice al momento che, a scuola, alla vigilia della partenza dell’Oloferne, ha gonfiato di contenuti le vele della goletta: una conferenza sulle migrazioni con interventi di Eugenio Alfano, avvocato del foro di Firenze specializzato in diritto dell’immigrazione e di Vittorio Alessandro, ammiraglio in pensione, ex portavoce della Guardia costiera ed ex presidente del Parco delle Cinque Terre. A moderare, l’avvocato Federico Lera, di Amnesty International.

Oggi la goletta Oloferne, ed epilogo della navigazione col comandante Marco Tibiletti, ormeggerà davanti al Museo delle Migrazioni e consegnerà al direttore i "Passaporti dell’Umanità". Domani alla Spezia laboratori per gli studenti a cura di Amnesty International, Comitato 3 ottobre, Caritas, Mondo Aperto e dei volontari dell’Oratorio salesiano. Al Cinema Nuovo verrà proiettato il film “Tori e Lokita”. Altri eventi sono in programma a Rapallo. La conclusione della settimana avverrà nella serata di venerdì alla Spezia, nell’Oratorio Don Bosco; alle 19.30 è in programma la cena solidale a cura degli studenti dell’alberghiero "Casini" dedicata a tutte le scuole coinvolte nel progetto e aperta alla cittadinanza. Le degustazioni delle pietanze, pensate per evocare il valore dell’integrazione, saranno accompagnate dalla musica della "Giovane Orchestra Spezzina.

"Storie Sconfinate ha intenzione di continuare anche i prossimi anni, per non arrendersi all’oblio, per ricordarsi sempre di essere umani tra esseri umani" spiega il preside Antonio Fini.

