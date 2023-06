Paita, l’ora del solarium La prima gara fa flop ma l’area è fruibile L’Authority al bivio

In una maniera o nell’altra, spezzini e turisti – dal 15 luglio prossimo – con sdraio o asciugamani, al seguito potranno prendere la tintarella sul primo tratto di Calata Paita recuperato alla fruibilità pubblica nell’ambito delle grandi manovre per espansione del porto a Levante. Potranno anche passeggiare in mezzo al verde. Per refrigerarsi ci sarà una fontana; per dissetarsi c’è una prospettiva aperta: la ricollocazione del bar "One" attualmente operativo in porto, in vista della chiusura per lavori in sito. Niente cene sotto le stelle, però, o offerte strutturate di intrattenimento serale: nessun operatore si è fatto avanti per assumere la concessione quadriennale al canone di 44 mila euro messa sul piatto della bilancia dall’Autorità di sistema portuale che ha investito 3,5 milioni di euro per l’infrastrutturazione dell’area con box precari, da configurare a misura dei servizi a cura del privato.

La procedura di evidenza pubblica promossa dall’ente di via del Molo ha, infatti, fatto flop. I concorrenti chiamati a puntualizzare i loro piani dopo le manifestazioni di interesse hanno fatto marcia indietro. Cinque Terre Ferries, armatrice del Lord Byron (che aveva aperto la procedura prospettando la possibilità di guidare un consorzio di operatori locali iscritti alla Cna), il Consorzio marittimo turistico 5 Terre-Golfo dei Poeti (capofila di un gruppo di portatori di interesse che vede al suo interno anche la Spezia & Carrara Cruise Terminal e le associazioni di categoria Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti) e Villa Marigola Service hanno concordato su una valutazione: condizioni troppo onerose quelle poste per mettersi in gioco. Cosa accadrà? Sul piano delle procedure, per Adsp, si apre un bivio: attendere una nuova istanza da mettere a gara, procedere con un nuovo avviso rimodulando le condizioni dopo aver appreso la lezione del mercato (ristretto)?

"Assumeremo le decisioni con rapidità" dice il presidente Mario Sommariva che preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno. Ossia la fruibilità fai-da-te di Calata Paita, in stile londinese: "Sarà come Hyde Park; ognuno potrà godersi l’oasi cittadina come meglio crede", dice con disponibilità a valutare richieste spot di spazi per cinema all’aperto, concerti, feste. Dal fronte comunale c’è chi esplora l’eventualità: discorsi ma nessuna istanza. Sommariva medita. Nulla da rimproverarsi? "Ce l’abbiamo e ce la metteremo tutta per consentire agli spezzini di godere dei nuovi spazi già durante l’estate" dice con l’ottimismo della volontà.

Intanto si agitano le acque della politica. E’ la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Antonella Franciosi, a porsi degli interrogativi sul flop della gara. "A chi la città deve chiedere conto? Al Presidente dell’Adsp Mario Sommariva o a Pierluigi Peracchini che siede a Palazzo Civico? O a entrambi? L’Autorità portuale ha sbagliato i termini della gara?" sono le domande, con corredo di analisi: gli operatori che parevano interessati trovano troppo onerose le condizioni rispetto al tempo di concessione. Un dato di fatto che si presta ad una lettura contestualizzata, che innesca altre domande polemiche: "Dipende dal fatto che l’amministrazione Peracchini sovrastima la prosperità della città che è decantata come tutta splendore da quando - 6 anni - la responsabilità del governo cittadino è passata al centrodestra? O forse sarà ancora colpa del disastro lasciato da “quelli di prima” che così tanto male hanno fatto che Peracchini per rimediare ai danni non riesce a far nulla di suo?". Franciosi è rassegnata e ironica al tempo stesso: "Nessuno ci risponderà e rimarremo col dubbio, in attesa che dal Consiglio comunale, qualcuno dell’opposizione chieda lumi. Ci auguriamo che l’unica forza di opposizione al centrodestra non sia la negligente inerzia di Peracchini".

Corrado Ricci