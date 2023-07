Paita, godibilità fai da te Attesa per l’iter della gara

Avanti con sdraio e ombrelloni portati da casa, bibite e caffè nel termo. In attesa dell’entrata in scena del gestore, l’area di Porta Paita restituita alla città può avvenire in libertà, in allegria e compostezza, sotto gli occhi elettronici della videosorveglianza portuale che allungano lo sguardo anche lì, dove il container sono solo un ricordo. Al loro posto spiccando i prefabbricati colorati col tetto acchiappa raggi, il solarium posto a filo banchina, il percorso verde che accompagna il passeggio fino al mare e al cuore dell’area destinata a diventare la nuova frontiera per sport, concerti e spettacoli. Tutto ​da avviare in conseguenza dell’atto presupposto: la concessione demaniale. Quando sarà rilasciata dagli uffici dell’Autorità di sistema portuale? Occorre che la commissione interna istituita tre giorni fa completi lo screening della documentazione e dell’offerta al rialzo sul canone base di 44mila euro presentate, il 18 luglio scorso, dalla società portatrice dell’unica istanza per assumere la gestione. Atti dovuti, da svolgere senza avere il fiato sul collo. I tempi sono quelli tecnici: questione di giorni; dieci quelli indicati il giorno della presentazione; deduzione: il 28 luglio potrebbe essere il giorno buono. Ma il comitato portuale, con voce in capitolo in maniera di rilascio di concessioni demaniali, non è stato ancora convocato.

In ogni caso, passeggiate e tintarella in libertà, già da ieri pomeriggio, come da indicazioni del presidente dell’Autorità di sistema portuale Mario Sommariva "che abbiamo concordato" puntualizza, su domanda, il sindaco Pierluigi Peracchini. Della serie: le pattuglie della Polizia locale - e con esse anche quelle delle altre forze dell’ordine, non bastassero le telecamere spia - avranno un’area in più da controllare, anche per mettere al riparo da gesti sconsiderati le strutture fresche di approntamento funzionale. Di esse è orgoglioso il costruttore della Cmc 2.0 di Rovigo, Andrea Barbuiani, che le ha realizzate: "Ottimo progetto, materiale di qualità, impianti fotovoltaici a corredo: mix proteso al bello e alla funzionalità". Quella traguardare in fase d​’allestimento dell’area a cura dell’impresa spezzina che ha come dominus Pierfrancesco Agnese, parte dell’Ati che vinse l’appalto da 3,5 milioni di euro con l’offerta a ribasso: unica tra 18 imprese invitate dall’Ad​Sp alla gara.

"L’amore per la città è stata una variabile non secondaria nell’indurci a farci avanti in pieno aumento delle materie prime" ha puntualizzato ieri Agnese, soddisfatto del gioco di squadra con Cmc 2.0, aperto a nuovi orizzonti di collaborazione.

