Padri separati a La Spezia: ecco la sede

Prosegue l’assegnazione alle associazioni (selezionate attraverso bando pubblico) dei locali di proprietà del Comune della Spezia per lo svolgimento delle loro attività, così da favorire le stesse per i riflessi sul territorio. Nei giorni scorsi è stata la solta dell’onlus per la promozione della bigenitorialità e la difesa dei diritti dei figlii nella separazione "Padri (e madri) separati Liguria". E’ stato l’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi, che ha gestito l’operazione che ha dato dimora a dieci associazioni spezzine, a consegnare le chiavi dei locali assegnati all’associazione nell’ambito del complesso della Beghi.