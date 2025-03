Pacifico e molto affettuoso. Giulio, tutto fusa e coccole

Sereno, pacifico e tanto affettuoso, Giulio è il gatto perfetto davvero per tutti. Arrivato nel gattile di via del Monte appena tre settimane fa assieme ad altri gatti – suoi fratelli e sorelle – a causa, purtroppo, della morte della loro proprietaria; Giulio ha dimostrato di saper andare piacevolmente d’accordo con tutti in struttura: sia con i nuovi amici umani - i volontari de L’impronta che in questo momento di lui si prendono cura - sia con quanti felini suoi simili si trova ora a dover condividere gli spazi e la vita.

E tanto agli uni quanto agli altri, ama dispensare coccole e attenzioni. Che siano dotati di lunghe vibrisse oppure no, insomma, Giulio è il compagno ideale per condividere piacevoli sessioni di gioco, di fusa e di pennichelle sul divano.

Di taglia media e di razza europea comune, Giulio è un giovane gatto adulto perfettamente sano, dai grandi occhi verdi e dal morbido manto nero a pelo corto, alla ricerca di una famiglia o di un singolo aspirante proprietario - perché no, anche con altri gatti già al seguito - che sia in grado di dedicargli tempo e affetto. Lui, "un panterino tutto fusa e coccole" – come affettuosamente lo chiamano i volontari dell’associazione, saprà certamente ricambiare con generosità.

E se poi, magari, qualcuno fosse anche disposto ad accoglierlo insieme a uno dei suoi fratellini, sarebbe un grande regalo. Per Giulio, certo, ma anche per voi.

Alma Martina Poggi