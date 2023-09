Outlet, altre assunzioni. Scattano le selezioni

Il Brugnato 5Terre Outlet allarga l’organico: scattano le selezioni per la ricerca di oltre 20 figure professionali da impiegare all’interno degli store. Le posizioni ricercate comprendono sia addetti alla vendita, con e senza esperienza, che store manager, a cui si richiede background nella gestione di un punto di vendita. Per candidarsi basta riempire il form online all’indirizzo lavoro.shopinnbrugnato5terre.it o inviare il curriculum all’indirizzo [email protected]. I candidati verranno selezionati e assunti direttamente dagli store, con diverse tipologie di contratto (part-time e full-time) a seconda dell’esperienza del candidato. "L’adeguamento della forza lavoro impiegata all’interno dell’Outlet Village è strettamente connessa alle nuove aperture degli ultimi mesi, che hanno allargato ulteriormente il portafoglio dei marchi presenti nel Centro con i propri store" fanno sapere dall’outlet. Tra le più recenti il punto vendita di Tedi, il brand tedesco noto per la sua proposta che spazia dai prodotti di uso quotidiano alle decorazioni, dagli articoli da regalo a quelli di cartoleria, dagli addobbi per party e feste alla drogheria.