Otto atti per raccontare i tanti volti delle donne ’Le follie della luna’ sul palcoscenico del Dialma

Emozioni e vite al femminile portate sul palco: arte teatrale con un risvolto benefico. Appuntamento stasera alle 21 al Dialma Ruggiero di via Monteverdi alla Spezia con ’Le follie della luna", pièce tratta da ’Le Beatrici’ di Stefano Benni. Otto atti per mettere in scena le storie di tante donne raccontate con ironia, senza semplificarne la complessità e con una punta di amaro. Un viaggio fra dialoghi, balli e canti capace di far divertire e riflettere allo stesso tempo, fino a commuovere. Desideri, auspici, ma anche delusioni e solitudine. Sul palco ci saranno le componenti del gruppo teatrale ‘Le Speziate’: nome che omaggia tanto la provenienza, quanto una diversità letta attraverso odori, sapori e aromi. Le unisce l’intento benefico di raccogliere fondi per l’associazione di cui Angsa la Spezia (Associazione nazionale genitori soggetti autistici), di cui fanno parte. La regia è di Sara Ferrari, che si è avvalsa dell’aiuto della scuola di danza Dancing Project per le coreografie, i canti di Antonella Romano, mentre di Gino Spisto della compagnia degli Evasi curerà le luci.

C.T.