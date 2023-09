Ottantenne scomparsoritrovato dalla polstrada

Nel pomeriggio di domenica, una pattuglia della sottosezione autostradale di Brugnato della polizia stradale della Spezia era impegnata in attività di vigilanza stradale in occasione del controesodo estivo quando notava un’auto, al casello della Spezia, che urtava la sbarra posta alla pista di uscita della stazione autostradale. L’uomo alla guida, ultra ottantenne, appariva da subito agli agenti in stato confusionale e, dagli accertamenti effettuati, risultava essere oggetto di ricerche per persona scomparsa, in quanto allontanatosi dalla propria abitazione in provincia di Ravenna. Contattata subito la figlia, dichiarava che il padre era affetto da Alzheimer da diverso tempo, e che quel pomeriggio si era allontanato dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce. L’anziano veniva accompagnato nella sede della sottosezione autostradale di Brugnato, e dopo avere mangiato una pizza offerta dai poliziotti della stessa sottosezione, veniva riaffidato alla figlia giunta nel frattempo a riprenderlo.