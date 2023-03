Oto, Arsenale, Enel, sanità "Ora toglietevi la casacca"

L’unione fa la forza. A maggior ragione quando le partite in gioco sono grandi e si agisce dalla periferia dell’impero. Arsenale militare, area Enel di Vallegrande, futuro del gruppo Leonardo e sanità pubblica. Sui principali nodi che riguardano il futuro della città Cgil, Cisl e Uil – attrverso una lettera aperta firmata dai rispettvi segretari locali e indirizzata ai parlamentari spezzini – invocano un’unità della classe dirigente. Solo così, attraverso una compattezza che superi il colore politico e che valorizzi invece il fatto di rappresentare lo stesso territorio, si potrà ottenere qualche risultato significativo. A Maria Grazia Frija (Fdl), Stefania Pucciarelli (Lega), Andrea Orlando (Pd) e Raffaella Paita (Iv) è richiesto di togliersi la casacca di partito è di indossare quella della città, per agire con maggiore incisività all’interno delle commissioni parlamentari, dove i finanziamenti in ballo sono cospicui e le leve del potere per chi parla in nome di una piccola provincia sono spesso difficili da azionare.

Sull’Arsenale militare i sindacati chiedono a gran voce un piano di rilancio con investimenti in grado di garantire occupazione di qualità e la restituzione delle aree non più utilizzate, in modo da impiegarle per nuovi progetti. Sempre legata al mare e alla cantieristica è la rinnovata produzione industriale che si domanda per il futuro dell’area Enel, 70 ettari collocati in una poszione logistica strategica. Poi Leonardo, per cui ai parlamentari spezzini viene chiesto di battersi affinché non finisca preda delle mire franco-tedesche. E non da ultimo la sanità, forse la questione tra tutte, perché tocca ogni spezzino. La nostra città, viene constato, è purtroppo maglia nera della Liguria per addetti, servizi e strutture. Una situazione critica che deve trovare soluzioni, che non possono limitarsi alla costruzione del nuovo ospedale, che deve realizzarsi nei tempi previsti e gravando il meno possibile sulle casse già esauste della Asl 5. Vi è anche la necessità – attaccano i sindacati – di investimenti per lo sviluppo di una medicina territoriale. Assistenza domiciliare, posti letto delle Rsa, nuove case della salute e presidi di quartiere che potrebbero decongestionare il pronto soccorso dovrebbero essere una priorità, un assillo, un pensiero costante per chi, tra i nostri concittadini, occupa un seggio da deputato o uno scranno da senatore. "E’ necessario un grande lavoro di squadra egregi parlamentari – concludono i sindacati –. Noi ci siamo, e chiediamo a voi di esserci".