Osservatorio di Viseggi. Completato il restauro. A fine marzo l’apertura. Gioiello caro alla Hack

Il capitolo più emozionante di una storia lunga 45 anni? Forse, almeno per ora. Non solo la recente inaugurazione della nuova sede all’ex Beghi, gli Astrofili spezzini sono infatti pronti ad alzare il sipario sul nuovo Osservatorio astronomico di Monte Viseggi. Questa tappa, segnata da una strada fatta di impegno e dedizione, regalerà alla comunità locale un’esperienza celeste senza precedenti. Nel lontano 1989, gli Astrofili progettarono, finanziarono e costruirono l’osservatorio, un gioiello che ebbe come madrina addirittura Margherita Hack. Un luogo che ha catalizzato l’interesse per l’astronomia nella regione, ma che chiuse nel 2007, vittima della mancanza di fondi.

Il destino dell’Osservatorio ha preso una svolta positiva nel 2022: attraverso un bando comunale pubblico, l’associazione – presidente dal 2019 Luigi Sannino – si è aggiudicata la gestione del sito per 12 anni. Da quel momento, il Monte Viseggi ha intrapreso un’incantevole rinascita. Il progetto, delineato nel bando, ha visto i soci dell’Aas concentrarsi inizialmente sulla riqualificazione del parco circostante. Un ‘cucuzzolo’ di 4000 metri quadrati, che offre una vista mozzafiato sul mare e le montagne circostanti, trasformato in un luogo accogliente per i visitatori. Una titanica manovra ha messo in sicurezza le cinque postazioni antiaeree, con ore di collaborazione attiva col Comune della Spezia, che si è sobbarcato l’onere di smaltire i rifiuti che occupavano le ex casermette. La struttura, trascurata per anni, è stata completamente rinnovata, sia nella meccanica che nella strumentazione ottica. Dopo due anni di impegno, il risultato è tangibile: a fine marzo l’area aprirà alla cittadinanza. E le sorprese non si esauriscono qui. Nei giorni scorsi Sannino ha ricevuto una chiamata da Roma, che ha cambiato ulteriormente il destino dell’Aas. "All’altro capo del telefono, un ingegnere dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha proposto un progetto ambizioso: costruire la terza ionosonda italiana proprio nel territorio spezzino". Grazie al terreno di proprietà degli Astrofili, situato in una zona periferica della città, è nata una collaborazione solida e funzionale. "Abbiamo trovato una soluzione, e ora, insieme all’Ingv – spiega Sannino – stiamo costruendo qualcosa di unico, non solo per l’enorme valore scientifico, ma anche per la riqualificazione di una zona periferica in abbandono". Sarà pronto a giugno.

La ionosonda è uno strumento utilizzato per studiare la ionosfera, una regione dell’atmosfera terrestre che si estende da circa 30 a 600 chilometri sopra la superficie della Terra. "Non è pericolosa per l’uomo, opera inviando verso l’alto, attraverso la ionosfera, onde radio verticali (ben al al di sotto delle frequenze ionizzanti, come quelle associate a raggi X o radiazioni nucleari, ndr) e rilevando il tempo impiegato per il loro ritorno sulla Terra dopo essere stati riflessi dalle vari strati ionizzati. Questa misurazione fornisce informazioni sulla densità degli ioni a diverse altitudini e sulla loro distribuzione. Inoltre, è in grado di determinare la frequenza critica, ovvero la frequenza minima con cui un’onda radio può essere riflessa dalla ionosfera in condizioni specifiche". La ionosonda fornisce dati utili per comprendere le variazioni ionosferiche causate da eventi solari, fluttuazioni meteorologiche, o altre influenze esterne. "Inoltre, l’informazione ottenuta può essere impiegata per migliorare la precisione delle comunicazioni radio e delle tecnologie di posizionamento satellitare, come il Gps". Gli Astrofili Spezzini, in questo 2024, non solo si ricollegano al loro glorioso passato, ma tracciano nuovi percorsi nel cielo e nella scienza. "Una emozionante avventura celeste sta per iniziare – conclude Sannino – invitiamo tutti a sollevare gli occhi al cielo e a sognare".