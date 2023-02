Oss, futuro a tinte fosche "Pochi assunti nelle Rsa"

Uno stallo che aggrava la situazione dei lavoratori, e che Comune e Regione devono risolvere al più presto. Dal gruppo consiliare di LeAli a Spezia arriva l’ennesimo appello alle istituzioni per intervenire sula vicenda degli ex oss di Coopservice. Una situazione delicata, resa ancora più complicata dal ricorso al Tar promosso da un gruppo di oss classificati nella graduatoria del concorso del 2021, contro la decisione di Asl5 di avviare una selezione per il reclutamento di 33 operatori sociosanitari dedicata agli ex lavoratori della coop, secondo le linee dell’emendamento Rossomando. "La vicenda degli ex oss registra un ulteriore stop: il dramma, è che ci sono circa 100 lavoratori e lavoratrici senza più lavoro né cassa integrazione da settimane e soprattutto senza alcuna certezza per il loro futuro" spiega il gruppo consiliare, che registra "un nulla di fatto su tutti i fronti" da parte delle istituzioni per risolvere la questione. "Le ‘promesse’ di ricollocazione in Rsa e altre strutture accreditate si sono rivelate aria fritta: sono state pochissime le opportunità di lavoro messe a disposizione dei 100 oss ex Coopservice in queste strutture. Senza maggiori finanziamenti dei servizi sociosanitari convenzionati da parte della Regione, non ci sono a breve speranze reali di garantire posti di lavoro a nessuno. Come se non bastasse, si è bloccata la procedura di reclutamento da parte di Asl prevista dall’emendamento Rossomando, a causa di un contenzioso promosso da altri oss entrati nella graduatoria del maxi concorso effettuato un paio di anni fa". Per LeAli a Spezia "siamo di fronte ad una situazione di stallo insostenibile che ben conoscono anche i sindacati, che continuano a pressare la Regione, ma senza trovare risposte efficaci al problema. Non possiamo che appellarci a chi governa la Regione perché trovi rapidamente le risorse finanziarie ed individui le soluzioni più idonee per garantire a tutti gli Oss un posto di lavoro dignitoso, ma dobbiamo anche pretendere una ben attenzione da parte di sindaco e giunta nei confronti di questa vertenza, per troppo tempo trascurata in questi ultimi 5 anni".