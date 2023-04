Ospedali della provincia senza ’Bollini Rosa’ "Una grave lacuna"

L’assenza degli ospedali provinciali dall’ elenco dei ‘Bollini Rosa’ assegnati dalla Fondazione Onda come riconoscimento alle strutture ospedaliere vicine alle donne e che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, scuote il Pd, che porta il tema in consiglio comunale con un’interrogazione che verrà discussa giovedì 27 aprile. "Tra gli ospedali liguri che hanno ottenuto i Bollini Rosa non vi sono strutture dell’Asl5: questa assenza è stata giustificata adducendo la motivazione che i servizi sanitari di Asl 5 sono già certificati Iso9001 e che nel biennio 2020-2021 la certificazione è stata estesa anche a tre strutture del dipartimento oncologico, ma da un’analisi delle certificazioni è emerso che tutte le strutture che hanno ottenuto i Bollini rosa sono certificate Iso9001 e quindi risulta sconosciuta la reale motivazione della non partecipazione al bando". Per i consiglieri dem "sarebbe molto importante che anche la nostra Asl fosse inserita nella rete dei Bollini rosa, per avere la possibilità di confrontare le migliori pratiche attive nelle diverse realtà nazionali. Fino al 31 maggio è aperto il bando per il biennio 2024 -2025". Da qui l’interrogazione al sindaco Peracchini "per conoscere, anche in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci di Asl5, quali iniziative intende assumere per sollecitare l’Asl a partecipare al bando".