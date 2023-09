Ospedale e teatro, arrivano i soldi. Patto Toti-Meloni sui fondi europei

GENOVA

Un assegno da 15,5 milioni per il nuovo ospedale della Spezia. C’è anche un corposo finanziamento destinato alla realizzazione del nosocomio del Felettino nel Fondo di Sviluppo e Coesione. Ieri, al Salone nautico, la ratifica dell’accordo Governo-Regione tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Giovanni Toti. La somma, pari a 15.526.568,27 euro, servirà secondo quanto riferito da fonti regionali a finanziare la progettazione. Il quadro economico complessivo dell’intervento è pari a 264.373.045,38 euro. Il nuovo presidio sarà realizzato attraverso una procedura di partenariato pubblico privato che prevede l’affidamento al privato non solo della progettazione esecutiva e della costruzione ma anche della gestione dell’opera, per una durata di 25 anni. La procedura è stata aggiudicata lo scorso marzo alla Guerrato: è in corso la verifica del progetto esecutivo presentato dall’azienda, a conclusione della quale verrà sottoscritto il contratto di concessione di costruzione e gestione che darà il via ai lavori, il cui termine è previsto entro il 2026. Non solo sanità: oltre ai circa 14 milioni destinati alla viabilità e alla mobilità, sono previsti 4,2 milioni per la ristrutturazione di edifici popolari da parte di Arte, e un milione di euro per riqualificare il Teatro civico. La somma sarà destinata al Comune per finanziare una vasta opera di sistemazione interna. "Quello con la Regione Liguria è il primo di questi accordi e sblocca oltre 230 milioni di euro su opere strategiche in moltissimi settori. Ci sono fondi per le case popolari, due ospedali, due teatri, le scuole" ha detto la premier Giorgia Meloni. "Siamo orgogliosi di essere la prima Regione a sottoscrivere questa intesa – ha aggiunto il presidente Giovanni Toti – un traguardo che premia il lavoro fatto e conferma la nostra elevata capacità di spesa e di utilizzo dei fondi nazionali ed europei".

Matteo Marcello