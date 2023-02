Ortaggi a rischio estinzione I semi spediti alla ’banca’

Granturco, fagioli e cipolle della Val di Vara sono a rischio di erosione genetica e conseguente scomparsa. Per far fronte a una simile sciagura è scattata a Pignone, capofila di un progetto regionale (Gra.Fa.Ci), un’indagine radicale e coinvolgente. Nel senso che i promotori, scienziati ed esperti, del progetto di recupero, andranno casa per casa, azienda per azienda, delle valli del Casale e del Pignone, per venire in possesso delle semenze e in parte trasferirle nella Banca del seme che si trova all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Università che dopo studi approfonditi provvederà a rispedirle alle varie aziende agricole locali. Aziende che promuoveranno la diffusione della coltivazione nell’areale di origine e l’inserimento delle varietà indagate. Il tutto finanziato dal piano di sviluppo rurale di Regione Liguria.

"Il mantenimento in produzione di cultivar autoctone nel loro areale d’origine – spiega l’ideatrice del progetto Stefania Calzetta coordinatrice del settore agricolo del Villaggio del Ragazzo di Cogorno – subisce costantemente numerose minacce, che nel tempo rischiano di portare alla contaminazione o addirittura alla scomparsa di varietà che, in passato, hanno caratterizzato la dieta e i commerci del territorio. Nello specifico, il progressivo spopolamento della campagna, la mancanza di ricambio generazionale in agricoltura e il conseguente abbandono di colture tradizionali, uniti alla circolazione di varietà migliorate con maggiori performance agronomiche e produttività più elevate, hanno portato a una progressiva riduzione del patrimonio agrobiologico locale. Per dare un freno a tale fenomeno è quindi necessario promuovere e sostenere sul territorio l’agrobiodiversità e valorizzare un’agricoltura maggiormente legata alla zona e alla sua storia. Il progetto ha avuto inizio con la prima riunione tecnica svoltasi l’8 febbraio e proseguirà per due anni". "Una grande opportunità per il territorio di valorizzare e salvaguardare i prodotti locali – ha detto il sindaco di Pignone Ivano Barcellone – saranno coinvolti anche le attività del territorio e tutta la popolazione, le aziende agricole avranno importante ruolo di conservare e custodire i semi dei prodotti". Alla riuscita del progetto concorrono Università di Piacenza, Coldiretti La Spezia, le aziende agricole di Damiano Cariola, di Hajab Bouchra e Fulvia Rossi con la collaborazione e supporto del Comune di Pignone; Proloco e Associazione Produttori.

Euro Sassarini