Orsini e Branciaroli al ’Civico’

‘Pour un oui ou pour un non’ chiude stasera e domani sera, sempre con inizio alle 20.45, la Stagione di Prosa 2022-23 al Teatro Civico. Sul palco, in una commedia di Nathalie Sarraute due decani del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Interpreteranno due amici che si ritrovano dopo un non motivato distacco, sul quale sono ‘costretti’ a interrogarsi. Orsini e Branciaroli chiuderanno anche la rassegna ‘Foyer - Teatro Civico al Pin’ domani alle 18, con entrata libera insieme al direttore artistico del Civico, Alessandro Maggi, per una chiacchierata Per informazioni e biglietti, rivolgersi al botteghino del teatro (ingresso da via Carpenino) dalle 8.30 alle 12 (domani anche dalle 16 alle 19), o allo 0187 727521 o all’email [email protected]