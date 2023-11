Ormeggio su prenotazione. Regolamento finisce al Tar: "Non torniamo indietro"

Saranno i giudici del Tar a decidere sulla decisione del Comune di Riomaggiore di contingentare gli attracchi nelle marine di Riomaggiore e Manarola. La declinazione marittima del più ampio piano di tutela dei borghi dall’assalto incontrollato dei turisti, inserita nel regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nelle due marine votato lo scorso aprile, è infatti finita nel mirino di una società di noleggio con conducente specializzata nei ’boat tour’ delle Cinque Terre. Il ricorso è stato depositato e notificato solo pochi giorni fa, con l’amministrazione decisa a costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni. La vicenda affonda le sue radici nell’estate appena trascorsa, quando il consiglio comunale guidato da Fabrizia Pecunia apporta alcune modifiche al regolamento per l’utilizzo delle marine. Tra queste, quanto contenuto nei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del nuovo regolamento, che non solo stabiliscono tutte le unità in navigazione, per poter navigare e stazionare all’interno della marina devono non solo essere dotate di preventiva autorizzazione comunale e polizza assicurativa, ma soprattutto che tutte le unità che effettuano attività commerciale e che non posseggono l’autorizzazione all’ormeggio rilasciata annualmente dal Comune, per poter navigare all’interno della marina e accedere alla banchina per carico e scarico dei passeggeri devono preventivamente ricevere l’autorizzazione all’accesso "che sarà regolamentata annualmente attraverso apposita ordinanza, che definirà modalità e tariffe, sulla base delle condizioni di fruibilità della marina". Un chiaro tentativo di contingentare gli ingressi nelle marine e per tutelare i borghi, che fino a oggi non è stato ancora messo in pratica, ma che ha comunque allarmato più di qualche azienda. Da qui, il ricorso al Tar che chiede l’annullamento proprio di questi due comi, con il Comune che annuncia l’intenzione di costituirsi in giudizio. "Non arretreremo sulle prenotazioni legate alle gestioni dei punti di attracco della marina – rilancia il sindaco Fabrizia Pecunia –. La modifica del regolamento va proprio nella direzione del contingentamento degli accessi, alla luce del fatto che in determinati periodi, come quello estivo, si vive una situazione difficile per via della numerosissima presenza di diportisti e imbarcazioni legate ai servizi Ncc. L’amministrazione qualora lo ritenga necessario, potrà emettere un’ordinanza per decidere quante imbarcazioni potranno entrare nella marina, ma anche per chiedere la prenotazione dell’ormeggio e richiedere un contributo per lo sbarco. è nostra intenzione – aggiunge il sindaco – alla luce dell’esito del ricorso, avviare un’istruttoria in vista della prossima stagione".

Matteo Marcello