Orientamenti 2023 a Genova. Anche la Camera di commercio al Salone insieme alle scuole

Un’edizione, quella del Festival Orientamenti 2023, dedicata ai dreamer, i sognatori, che vede la partecipazione di 50 testimonial e 130 espositori, in un’area superiore ai 4000 metri quadri ai Magazzini del Cotone, oltre a 256 eventi e migliaia di studenti. Un appuntamento nazionale annuale sull’orientamento, la formazione e il lavoro, promosso dalla Regione con la propria Agenzia regionale Alfa. "Oltre che ai consueti appuntamenti provinciali di Orientamenti – commenta il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi – siamo anche quest’anno presenti al salone di Genova. Un plauso alle scuole della provincia della Spezia che hanno aderito al concorso ‘Storie di alternanza’". In ‘Storie di alternanza’, nella categoria licei, il Costa si è classificato al primo posto con il ‘Costart’; secondo l’istituto Parentucelli-Arzelà con ‘Dal Tirreno all’Adriatico’, terzo posto al Cardarelli con ‘Dietro la città, luoghi da disegnare’. Nella stessa categoria, il Capellini-Sauro ha ricevuto una menzione speciale per i contenuti di valore sociale per ‘Storie sconfinate’. Il Cardarelli ha presentato in concorso altri progetti: ‘Ad Mirabilia’, ‘Adotta un museo’, ‘Architettare strategie sostenibili’ e ‘Tu che puoi fai’. Nella categoria Istituti tecnici e professionali e Centri di Formazione professionale, secondo posto per l’istituto Fossati-Da Passano per il progetto ‘Grafica e comunicazione per il Comune di Riccò del Golfo’. Nella categoria Its Academy-Centri formativi, l’Its La Spezia Nuove tecnologie per il Made in Italy si è classificato al primo posto con il progetto ‘Argo case’. Il Cardarelli della Spezia ha inoltre ricevuto un premio speciale a livello territoriale come ‘Premio Scuola Attiva’ per riconoscere e valorizzare l’importante lavoro svolto testimoniato dai progetti presentati.