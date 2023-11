’Orgoglio’, 35 anni di passione. La festa fra emozioni e ricordi

"Tantissimi auguri alla grande famiglia dell’Orgoglio Spezzino!". I 35 anni del club aquilotto più longevo della provincia sono stati festeggiati in grande stile l’altra al ristorante ’Al Trincerone’ dell’ex aquilotto Massimo Melucci. Oltre duecento i partecipanti, compresi tanti ex prestigiosi aquilotti salutati dall’ovazione generale: il ‘poeta’ Sergio Ferretti, Mauro Marchisio, Cesare Carmassi, gli spezzini Alberto Boggio e Marco Tarasconi, Marco Guerra, Stefano Sottili, Francesco Siviero, Andrea ‘Paperino’ Stabile, Andrea Mariano, il ‘Toro’ Alessandro Andreini, Giuseppe Pregnolato. Toccanti le parole di quest’ultimo, arrivato appositamente da Ravenna. "Sono passati 35 anni, vestire questa maglia è stato un onore per me, con l’aiuto di questa gente lo Spezia si potrà salvare". Presente anche una delegazione di tesserati dello Spezia: gli ad Andrea Gazzoli ("Grazie per la bellissima festa, gli amici Sottili e Andreini mi avevano descritto la passione di questa piazza, ora ne comprendo ancora di più il calore, stateci vicino, ne abbiamo bisogno") e Nicolò Peri, il team manager Lorenzo Ferretti, lo slo Giuseppe Giampietri, l’addetto stampa Gianluca Parenti, i giocatori aquilotti Francesco Cassata, Nicolò Bertola, Rachid Kouda, Pietro Candelari. Il club bianco ha donato le maglie di Kouda, Bertola e Bandinelli al sodalizio del levante cittadino presieduto da Liviana Ratti (vinte alla lotteria da Massimo Lombardi, Emilio Briselli e Giuseppe Pregnolato) e una celebrativa autografata da tutti i giocatori. Commoventi i ricordi di Paolino Ponzo, Renato Dainese e Maurizio Conti. A completare la splendida serata a tinte bianche la torta griffata Orgoglio Spezzino e il grido di battaglia del mitico sindaco di Melara Alberto Balderi, bardato di maglia bianca: "Evviva l’Orgoglio Spezzino!".

Fabio Bernardini