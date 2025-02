Organizzazione di eventi. Società cerca personale

Società cerca personale legato all’organizzazione di eventi su Massa Carrara. Di seguito tutti i profili richiesti: 10 addetti antincendio; 10 steward con esperienza, 10 addetti ai servizi fiduciari come portierati e parcheggi, non armati; 10 addetti ai servizi di controllo e vigilanza per locali ed eventi. Per tutti i profili, è gradito possesso mezzo proprio, gradito corso di primo soccorso ed uso defibrillatore. Gradita conoscenza lingua inglese parlata o seconda lingua. Richiesta capacità di lavorare in squadra, comunicazione con il pubblico, empatia e flessibilità. Preferibile esperienza nel settore, i titoli richiesti potranno essere acquisiti tramite corsi di formazione interni a valenza nazionale; disponibilità a effettuare delle trasferte in ambito nazionale. Per informazioni, candidarsi e inviare il curriculum all’aziende, mail [email protected]