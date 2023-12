Ordinesparso: venti anni di attività

Il nuovo anno inizia a teatro. Dal 2 al 7 gennaio infatti si terrà la seconda edizione della rassegna ’Esseri illuminati dalla luna’ diretta da Giovanni Berretta e organizzata dalla compagnia Ordinesparso che taglia il traguardo dei 20 anni di attività. Proprio per festeggiare l’importante continuità artistica cittadina Giovanni Berretta ha proposto una serie di spettacoli che si divideranno tra lo spazio gestito dall’associazione nel quartiere di Falcinello e il teatro degli Impavidi. Sarà un momento di comunione tra storie di vita, con nascite diverse ma con la stessa rabbia e gioia verso il creato e i suoi sviluppi sociali, industriali, mistici ed essenziali. Oltre a artisti locali parteciperanno alla rassegna Sebastian Luque Herrera, Alberto Pirazzini e Giacomo Toccaceli diplomati come il sarzanese Jonathan Lazzini che collabora alla rassegna al Piccolo di Milano. Proprio Jonathan Lazzini porterà in scena la storia della sua famiglia e di questa nostra terra, teatro di Resistenza e rinascita. Si inizia martedì 2 gennaio a Falcinello alle 21 con ’Real maravilloso’ con Sebastian Luque Herrera; ’Le parti scomode’ di Marila Piccini e Nicola Pinelli e ’Oscillo’ con Greta Sabbatini e Giovanni Berretta.