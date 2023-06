Orate e muscoli non tracciati Sigilli della guardia costiera su oltre due quintali di pesce

Undici chili di orate di cui non si conosceva la provenienza e 200 kg di molluschi sequestrati dalla Guardia costiera. L’intervento che rientra nell’ambito di una complessa operazione che interessa tutta la Liguria denominata “Bluefin wave” ha portato la Guardia costiera, coordinato dal 1° Centro di Controllo Area pesca della Direzione Marittima di Genova e i militari dell’Ufficio marittimo di Portovenere, congiuntamente al personale dell’Asl5 Spezzino, a effetture controlli mirati su attività commerciali adibite alla ristorazione e presso i punti di sbarco delle unità da pesca. L’attività ha consentito di accertare varie violazioni a carico di un ristorante della Marina del Fezzano, presso il quale sono stati sequestrati 11 kg di orate, prive di documenti che ne attestassero la provenienza, 4,3 chili di mitili e vongole per cattivo stato di conservazione e 6 chili di salmone per conservazione impropria del prodotto oltre la data di scadenza. A ciò ha fatto seguito il sequestro di ben 200 kg di molluschi bivalvi (mitili) che un mitilicoltore spezzino nella stessa area stava indebitamente sbarcando. I mitili, infatti già insacchettati e pronti per essere abusivamente immessi sul mercato erano privi della prescritta documentazione sanitaria. In totale ai soggetti trasgressori sono state elevate sanzioni per complessivi 3000 euro e il prodotto confiscato.