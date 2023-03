Orari, mezzi e sicurezza Controlli sui ’riders’ da parte dei carabinieri

Venerdì sera, a partire dalle ore 18, i militari del comando carabinieri per la tutela del lavoro, unitamente al comando provinciale della Spezia hanno effettuato un controllo straordinario finalizzato ad individuare forme di sfruttamento lavorativo realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l’esercizio dell’attività di ciclo fattorino, più comunemente conosciuti come ’rider’. L’attività rappresenta l’evoluzione delle verifiche avviate a cura del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Milano, unitamente alla polizia locale, a seguito del coinvolgimento di alcuni ciclofattorini in incidenti stradali anche mortali, con l’esecuzione di controlli a campione su strada al fine di acquisire informazioni sull’orario di lavoro, modalità di retribuzione, mezzi utilizzati, condizioni d’igiene e sicurezza ed altro, stante la mancanza di qualsivoglia tutela applicata agli stessi e alla non riconosciuta riconducibilità dell’incidente ad “infortunio sul lavoro”.

I controlli effettuati dai carabinieri della Spezia sui ’riders’ locali non hanno fatto emergere irregolarità, che sono invece state riscontrate altrove.