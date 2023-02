"Ora un presidente della Provincia eletto direttamente dagli spezzini"

Il successo del centrodestra in Lazio e Lombardia, certo. Ma anche una riflessione sulla sfida, ormai alle porte, delle amministrative di Sarzana, Porto Venere e Carro. Una sfida che Loris Figoli, coordinatore provinciale di “Cambiamo con Toti’’ analizza con lo sguardo già proiettato alle regionali del 2025. Figoli, Fontana e Rocca stappano lo spumante. Che aria tira dentro al centrodestra? "Brindo anch’io, con tutta la coalizione, perché la vittoria è indiscutibile! Il clima è di grande compattezza con la convinzione che uniti si può vincere dando maggiore forza e stabilità al Governo. L’astensionismo è un dato da rilevare, il buon governo del centrodestra aiuterà tutta la politica a ritrovarsi coi suoi elettori". Sicuramente i cittadini hanno premiato il gioco di squadra, ma se si guarda agli equilibri interni allo schieramento, dal termometro delle regionali emerge che Fratelli d’Italia è ancora sulla cresta dell’onda e che la Lega recupera nei consensi. Mentre il fronte moderato non “buca’’. Idem il Terzo Polo… "Credo che oggi l’importanza dell’area moderata sia ancora più evidente, gli equilibri delle coalizioni si fondano sulla presenza e la partecipazione di partiti che occupano aree diverse ma che fanno sintesi. Il terzo polo, in Lombardia, si presentava con uno dei cavalli di...