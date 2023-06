Ora Quattro in scena Jazz, blues e rock nel tour della band

La band degli Ora Quattro è pronta per un minitour che vedrà impegnati i suoi elementi in diverse location della provincia, dove proporranno il loro viaggio nella musica, tra diversi generi musicali che spaziano dal pop, al blues, al jazz, al rock. Tutti i pezzi sono rigorosamente svolti dal vivo e riarrangiati in chiave acustica. Questi gli appuntamenti, dopo la prima tappa di stasera, all’A tu bu bar di San Terenzo: il 25 giugno al bar Dalle Mura, il 7 luglio all’Arci Guernica di Arcola, il 15 luglio all’Arci Nave, il 20 luglio alla Sagra del raviolo curata dalla Croce Verde di Arcola-Baccano, a fine agosto la festa di San Genisio a Romito e alla Locanda di Ameglia Alta. Il gruppo musicale è composto da Sabrina Brozzo (voce), Giuseppe Traversa (chitarra), Roberto Pagliari (basso) e Salvatore Salafia (percussioni),