"Ora massimo impegno per questa opportunità". Peracchini guarda al futuro. Toti punta sulla nautica

"Questa iniziativa è sicuramente positiva, siamo passati dal ’vorremmo fare’ al ’dobbiamo fare’, e questo è senza dubbio positivo. Una fase importante, ma anche un rischiamo di responsabilità per tutte le associazioni, compresa la nostra, che da tempo seguono con molta attenzione lo sviluppo di quest’area. Oggi siamo alla fase attuativa, dobbiamo impegnarci tutti affinchè questa opportunità diventi realtà". Serviranno solo pochi mesi per capire quanto e come le imprese avranno colto la possibilità di insediarsi e Vallegrande. Nel frattempo, industriali e associazioni di categoria non possono che cogliere positivamente l’iniziativa di Enel. Paolo Faconti, direttore di Confindustria, richiama all’impegno, sottolineando come "Enel ancora oggi ha ribadito che non vuole andare via dalla Spezia, ma vuole continuare a investire qui, ed è un altro elemento positivo", ed evidenzia come diverse aziende già attive sul territorio "abbiano avuto interlocuzioni con Enel e si siano dichiarate interessate agli spazi". Positivo anche il giudizio che arriva da Cna, con il presidente Davide Mazzola che mette in evidenza come "per numerose imprese spezzine di vari settori la disponibilità di spazi è un tema sentito e strategico. Siamo lieti siano state accolte alcune osservazioni, come la ricaduta sul piano occupazionale e l’attenzione dal punto di vista ambientale. Auspichiamo che rispondano all’avviso anche realtà locali. Saremo a disposizione per le nostre imprese qualora valutassero una partecipazione sia con domande frazionate, sia unitarie". Gli fa eco il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli: "È un’occasione importante per la città, che non dobbiamo perdere. una nuova opportunità, sono quindici ettari sui quali possiamo costruire il futuro. L’importante è che ci sia disponibilità da parte di Enel a dividere anche in piccoli lotti, e auspico flessibilità sul piano urbanistico da parte del Comune. La città deve avere una visione comune sullo sviluppo di quest’area".

E la politica? Il sindaco Pierluigi Peracchini non esita a sottolineare come l’avviso lanciato da Enel sia il frutto dell’interlocuzione basata sul protocollo di intesa firmato nel giugno dello scorso anno. "La riqualificazione delle aree Enel rappresenta un’occasione fondamentale per il futuro della città – dice Peracchini –. Nel protocollo siglato tra il Comune della Spezia ed Enel sono stati concordati indirizzi comuni, che dovranno essere presi in considerazione nelle proposte progettuali che verranno presentate, con l’obiettivo di garantire un nuovo sviluppo industriale e artigianale delle aree già impegnate dalla centrale elettrica. L’amministrazione – aggiunge Peracchini – è costantemente impegnata nel portare avanti un percorso sinergico con Enel, ed avrà un ruolo decisivo con l’adozione dei piani urbanistici operativi che di volta in volta saranno concordati, con l’obiettivo prioritario di creare occupazione e sostenibilità ambientale. Valuteremo insieme (ad Enel; ndr) le migliori proposte. Spero che il mondo delle imprese apprezzi e porti le risposte che il nostro sistema produttivo aspetta". Una risposta che potrebbe essere a forti tinte blu, come il famopso Miglio che sorge a poca distanza, e dove le grandi aziende della nautica potrebbero essere i nteressate ad ampliare i propri stabilimenti produttivi nelle aree Enel. Ne è convinto il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, secondo cui "l’economia alla Spezia sta crescendo in più settori, quello della nautica è un settore in continua espansione, è quindi presumo ci sia bisogno di spazio, qui siamo siamo vicini al distretto nautico più importante d’Europa e del mondo. È opportuno che sia il mercato a indirizzare al meglio l’utilizzo di queste aree. Spesso la politica ha avuto in passato la voglia un pò sovietica di pianificare le traiettorie dell’imprenditorialità e la Liguria ha avuto la medaglia d’oro dell’asservimento delle esigenze economiche a progetti velleitari e mai realizzati. Abbiamo invertito il ragionamento: mettere aree che si liberano a disposizione delle proposte delle aziende locali".

Matteo Marcello