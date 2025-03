Opere pubbliche. Previsti lavori per 6 milioni

Quasi sei milioni di euro per le opere pubbliche. Il Comune di Vezzano (nella foto il sindaco Bertoni) ha approvato il piano triennale dei lavori da effettuare sul territorio per un ammontare di 5milioni e 800mila euro, nel periodo compreso dal 2025 al 2027, e il cui numero maggiore si concentra nell’anno in corso. Si tratta di opere per la sicurezza idraulica, stradale, migliorie ai plessi scolastici. La cifra più consistente di un milione e 700mila euro è quella destinata agli interventi di riduzione del rischio residuo da erosione spondale del fiume Magra in località piano di Vezzano II, un lavoro importantissimo, soprattutto dopo il cedimento del depuratore che ha reso ancora più critica la situazione dell’abitato di quel tratto fluviale. Un altro investimento da 620mila euro per il primo lotto del parcheggio della Fontanazza e 600mila per l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico a Fornola 575mila euro per il secondo lotto della bonifica della discarica nella sponda sinistra del fiume Magra. Si punta ad avere scuole accoglienti e funzionali, in quest’ottica, l’efficientamento energetico nel plesso scolastico "Salvo D’Acquisto" di Bottagna consiste in un progetto da 565mila euro, il secondo lotto di sistemazione della palestra comunale 245mila euro. Nei borghi storici 235mila euro per il recupero dei percorsi storici di Vezzano inferiore e via Montallegro, il secondo stralcio della sistemazione dell’area verde a Piano di Valeriano (255mila euro). In tema di pubblica sicurezza, l’amministrazione comunale spenderà 40mila euro per la videosorveglianza. A Valeriano un restyling anche sulle stradine per 219.650 euro. Cristina Guala