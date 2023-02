Opere, affidamenti prima del bando

Il sogno di procedere in

tempi brevi ad una radicale ristrutturazione delle due sedi del Conservatorio spezzino (Villa Marmori, la principale, e la dependance dell’ex Don Rubino) e alla realizzazione del grande auditorium nell’ex casa

cantoniera della Foce ritrova linfa dalle notizie trapelate ieri dagli uffici tecnici della Provincia che, su delega, assume le funzioni di stazione appaltante per le quali l’ente formativo non dispone di opportune competenze operative e per questo ha chiesto l’assist. Prossimi agli affidamenti diretti, due incarichi propedeutici all’emissione del bando di appalto per dare corso ai lavori: quello per il progetto esecutivo e quello per le prospezioni geologiche nei siti. Tempo un mese, si materializzerano gli atti attesi da tempo. Il Conservatorio, dal suo canto, ha proceduto all’accensione di un mutuo per procedere ai primi pagamenti dei lavori nella prospettiva della copertura totale degli stessi con le risorse già incamerare per effetto degli stanziamenti ministeriali connessi al progetto presentato nel 2019: 6 milioni di euro circa per l’insieme degli interventi.

Il problema ora è quello dell’incremento dei costi delle materie prime per effetto dei ritardi sulla tabella di marcia. Fiduciosa di trovare la quadra è la nuova presidente, l’avvocatessa Federica Eminente che pone nella relazioni virtuose con gli enti il leit motiv della missione nel solco dell’azione del predecessore, l’avvocato Maurizio Sergi.