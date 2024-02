Operazione sorpasso. La Fezzanese ci prova

Dopo una settimana di pausa il campionato nazionale juniores riprende l’attività con la disputa della 17^ giornata. La Fezzanese sfida oggi in trasferta il San Donato Tavarnelle con la ferma intenzione di vincere e scavalcare i toscani in classifica. I gialloblù di casa sono infatti quinti con due soli punti di vantaggio sui fezzanoti. Si gioca alle 15 a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), dirige una terna di Arezzo con arbitro Pais e assistenti Materozzi e Landucci. I ragazzi di Giulio Ponte arrivano a questa sfida reduci dalla brillante affermazione (6-1) al ‘Cimma’ con il Ponsacco, pur giocando gran parte della partita in inferiorità per l’espulsione del portiere Mazzola, oggi assente per squalifica. Le partite della giornata: Montevarchi-Seravezza, Cenaia-Tau, Certaldo-Figline, Pontedera-Livorno, Ghiviborgo-Sangiovannese e Ponsacco-Poggibonsi.