Operazione Marepulito Volontari e associazioni pronte a scendere in campo

Tutto pronto alle Grazie per la 30ª edizione di Operazione Marepulito, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco graziotta con la collaborazione del Comsubin e il supporto di decine di enti, associazioni e volontari, con l’obiettivo di per ripulire la costa, i fondali e il litorale della baia. L’appuntamento è per sabato 20 maggio: dalle 10 del mattino, il borgo sarà animato da circa un centinaio di professionisti delle immersioni, tecnici e appassionati, oltre a ragazzi, studenti e gruppi di persone di ogni età che ogni estate si impegnano per garantire un importante intervento lungo la costa ed il fondale marino. Da ormai trenta anni la battaglia portata avanti dagli organizzatori di Operazione Marepulito è contro "gli inquinanti pesanti che stanno distruggendo il mare e la costa. La baia delle Grazie è frequentata ogni anno da migliaia di presenze – dicono gli organizzatori – in estate la sera spesso vi sostano anche 90 imbarcazioni alla fonda, e questo carica il fondale di molte problematiche legate all’inquinamento. Inoltre la baia è, a causa della presenza di correnti marine, anche subacquee, soggetta a raccogliere materiali trasportati dal mare". Negli ultimi anni, mediamente, sono stati pescati circa 50 metri cubi di materiali.

"Negli ultimi dodici anni sono state eliminate dal fondo circa trenta imbarcazioni di plastica che degradandosi producevano, oltre ad altre forme di inquinamento presenti nei relitti polimeri sintetici considerati una fonte di microplastiche" affermano gli organizzatori. In ventinove edizioni di Operazione Marepulito sono stati raccolti circa 55 container di materiale inquinante, ovvero oltre 2.500 metri cubi di inquinanti pesanti. "Il lavoro svolto in questi anni ha garantito che due spiagge fossero restituite all’uso della comunità dopo aver ottenuto i certificati di balneazione dopo anni di livelli di inquinamento non conformi ai minimi di legge" rimarcano i promotori dell’iniziativa. Tra gli eventi collaterali, il Cantiere delle Memoria ha curato una esposizione storica che racconta lo sviluppo dell’Operazione Marepulito e il precedente programma portato avanti da Marevivo; un’altra mostra, in questo caso fotografica, sarà curata dall’associazione Gruppo Sub Ospedale.