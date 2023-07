Operazione anti droga: 11 arrestati dalla polizia

Undici arrestati e quasi cento chili di droga (cocaina, hashish e marjiuana) sequestrata. La squadra mobile di Massa (col supporto dei colleghi di Spezia, Pistoia, Firenze, Carrara e Montecatini) ha sgominato una banda guidata da alcuni cittadini albanesi; a vendere la droga ’al dettaglio’ due italiani e alcuni marocchini. Erano invece gli albanesi a tenere il contatto con le centrali di spaccio in Lombardia. La testa dell’organizzazione era in provincia di Massa Carrara. Per controllare la situazione dall’alto la squadra mobile apuana ieri ha usato anche l’elicottero. Fra gli 11 destinatari dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Massa c’è anche Brunga Ergis, 34enne albanese residente a Vezzano. Inchiesta partita nell’aprile del 2022 quando la squadra mobile ha trovato 40 grammi di cocaina in un sacchetto nascosto tra le radici di un albero in una zona boschiva sopra Massa. Da lì sono partite le indagini, con videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e pedinamenti fino alla scoperta dell’organizzazione