Operazione 'ad alto impatto', 3 locali chiusi e 6 denunce

Tre locali pubblici chiusi e 6 persone denunciate: è l’esito dell’operazione ’ad alto impatto’ organizzata all’Umbertino e nelle zone della movida dalle forze dell’ordine con polizia locale, Asl e Ispettorato del Lavoro. Sono state identificate 339 persone, 6 i denunciati per guida in stato di ebbrezza, violazione degli obblighi di dimora, porto d’armi, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Cinque sono state persone segnalate alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti. I controlli hanno riguardato anche 12 esercizi pubblici, con tre sospensioni della licenza a un minimarket (per 5 giorni), un circolo privato (10 giorni) e un kebab (15 giorni). All’interno di una delle attività controllate è anche emersa la presenza di un lavoratore irregolare. Sono stati controllati anche 72 veicoli. L’incremento dei servizi di controllo del territorio è stato oggetto dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica