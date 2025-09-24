Operatori sanitari e magazzinieri

Le offerte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di Spezia. Info: https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 OPERAIO AGRICOLO. Si ricerca per azienda agricola 1 operatore con mansioni di gestione uliveti e vigneti, operazioni di cantina. Preferibile esperienza. Richiesto mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro. Tempo determinato 6 mesi, orario 8-12 e retribuzione intorno agli 8-900 euro mensili. Sede Luni. Offerta 60619

1 MONTATORE MECCANICO. Azienda di meccanica di precisione ricerca aggiustatore/montatore meccanico. Richiesta esperienza anche minima nelle mansioni. Indispensabile capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo di Autocad o Pro-e, possesso di diploma o qualifica professionale ad indirizzo meccanico. Iniziale tempo determinato. Sede Vezzano Ligure. Offerta 60614

1 MAGAZZINIERE. Società settore nautico ricerca un magazziniere, dovrà occuparsi del controllo delle scorte di magazzino e del flusso merci, compilazione e verifica della documentazione fiscale e amministrativa correlata. Si offre tempo determinato full time con possibilità di sviluppi futuri. Sede Follo. Offerta 60607

3 OPERATORI SANITARI. Sentiero Cooperativa Sociale ricerca 3 operatori socio sanitari - Oss, per assistenza diretta alle persone anziane non autosufficienti ospiti della struttura e ausilio/supporto all’infermiere. Si richiede attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario, preferibile esperienza nel ruolo. Zona Lerici. Offerta 60605

1 GIARDINIERE. Per impresa che si occupa di giardinaggio si ricerca addetto manutenzione del verde. Luogo di lavoro: principalmente in Lerici, comprese frazioni di Maralunga, Pugliola, Tellaro. Orario 8/11 per 3 giorni a settimana (9 ore settimanali). Tipologia contrattuale da stabilire. Offerta 60606