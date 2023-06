Operatori di servizi educativi 14 assunzioni a Firenze

Selezione di operatori esperti nei servizi educativi: pubblicato il bando del Comune di Firenze per l’assunzione di 14 professionisti a tempo indeterminato. Fra i requisiti richiesti (oltre a quelli generali per l’accesso al pubblico impiego) bisogna avere completato l’obbligo scolastico ed essere in possesso di un attestato professionale, con esame finale, rilasciato o riconosciuto dalle Regioni inerente l’ambito socio educativo scolastico oppure esperienza lavorativa di almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di operatorecollaboratore in nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, altri servizi educativi o scolastici per l’infanzia (0-6 anni) o scuola primaria. Oppure ancora un diploma di scuola superiore in ambito socio educativo scolastico. In relazione al numero di domande pervenuto può essere prevista una prova preselettiva. I candidati saranno sottoposti a due prove d’esame, una scritta ed una orale. Domanda di partecipazione entro il 30 giugno tramite procedura online dal sito del Comune di Firenze www.comune.fi.it dove è possibile scaricare il testo integrale del bando.